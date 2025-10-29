HOKA teasert neue Schuhe nach einem starken Quartal – und ein Mach-Modell bleibt ein Rätsel

HOKA befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Nach einem weiteren Rekordquartal für die Muttergesellschaft Deckers Brands teasert die schnell wachsende Running-Marke bereits eine Reihe neuer Schuhe für 2026 – darunter ein Modell, das für Aufsehen sorgen könnte.

Im aktuellen Earnings Call (der Gewinnmitteilung der Marke) bestätigte CEO Stefano Caroti, dass im kommenden Frühjahr drei Kernmodelle aktualisiert werden: Gaviota, Mach und Speedgoat.

Das größte Rätsel ist jedoch ein neues Modell namens Mach Remastered, das bisher nur als „Active Lifestyle“-Schuh beschrieben wird. Fotos, Specs oder Preise wurden noch nicht veröffentlicht, sodass Fans und Händler gespannt rätseln, wie dieses Remaster-Modell aussehen wird.

Caroti deutete an, dass die nächste Generation der Mach-Modelle ein neues Kapitel für HOKAs Designstrategie einläuten wird.

Neben dem Mach 7-Modell, das sich an alltägliche City-Läufer*innen richtet, soll das Mach Remastered-Modell offenbar die Grenze zwischen Performance und Lifestyle verwischen – eine Mischung, die die Marke bereits bei Modellen wie dem Transport und Solimar verfeinert hat.

Eine neue Richtung für Mach

Die Mach-Serie von HOKA war schon immer ein Testfeld für neue Ideen.

Ursprünglich als leichter, reaktionsfreudiger Daily Trainer zwischen dem Clifton und dem Rocket X positioniert, hat sich die Mach-Serie nach und nach zu einer der vielseitigsten Serien von HOKA entwickelt.

Der Name Remastered deutet darauf hin, dass die Marke wieder ans Reißbrett zurückkehrt – möglicherweise mit neuen Dämpfungsmaterialien oder Geometrien –, um die Mach auch für Nicht-Läufer*innen zugänglicher zu machen, ohne die Kernzielgruppe zu verprellen.

(Image credit: Hoka)

Deckers hat noch nicht verraten, ob der Schuh weiterhin eine Karbonsohle oder die maximalistische Sohlenhöhe behalten wird. Angesichts der Bezeichnung „Active Lifestyle“ scheint jedoch ein etwas flexibleres, alltagstaugliches Tragegefühl wahrscheinlich.

Das ist ein spannender Schritt für ein Unternehmen, das seinen Ruf auf überdimensionierten Zwischensohlen und extremer Dämpfung aufgebaut hat.

Da Verbraucher*innen zunehmend nach „Performance-Komfort“ für Spaziergänge, Pendeln und Reisen suchen, könnte ein weicherer, designorientierter Mach HOKA dabei helfen, denselben Lifestyle-Markt zu erobern, der früher von Nikes Flyknit oder Adidas Ultraboost dominiert wurde.

Lifestyle trifft auf Performance

Caroti erklärte, dass die kommenden Schuhe HOKAs „mehrschichtigen Ansatz“ widerspiegeln, mit dem Produktfamilien in den Kategorien Performance, Trail und Lifestyle aufgebaut werden.

Diese Strategie zahlt sich aus: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres stieg der Umsatz von HOKA um 15 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Marke zwei Marktanteilspunkte im US-Straßenlauf gewann und die UTMB World Series Finals in Chamonix anführte.

(Image credit: Hoka)

Das internationale Wachstum bleibt besonders stark, mit hervorragenden Ergebnissen in Europa und China, während neue Flagship-Stores in Berlin und Chamonix HOKAs Premium-Positionierung weiter festigen.

Deckers bestätigte außerdem, dass der Clifton seine nächste Aktualisierung im Herbst 2026 erhalten wird, um eine Überschneidung mit dem Bondi zu vermeiden und den Launch-Zyklus zu straffen.

Angesichts dieses Momentums könnte ein lifestyle-orientierter Mach die Brücke sein, die HOKA vollständig in den Mainstream bringt.

Der Fokus auf Premium-Materialien, Vollpreisverkauf und kontrollierte Distribution erlaubt es HOKA, zu experimentieren, ohne die Markenidentität zu gefährden.

Was wir bisher wissen

Bislang ist der Mach Remastered nur ein Name aus einem Investor-Call – es gibt keine Leaks, keine Vorab-Listings und keine Teaser auf HOKAs offizieller „Coming Soon“-Seite.

Wir erwarten einen Preis zwischen 160 und 190 Euro, passend zu den aktuellen Mach-Modellen, sowie einen weltweiten Start im April 2026, falls HOKA dem üblichen Frühjahrstakt folgt.

Interessant ist jedoch weniger der Preis, sondern die Positionierung. HOKA hat ein Imperium darauf aufgebaut, Laufschuhe zu entwickeln, die sich für alle gut anfühlen, und einen „remastered“ Mach, der sich an die Active-Lifestyle-Zielgruppe richtet, könnte das bislang kühnste Crossover werden.

Nach einem so starken Quartal steigt der Druck, etwas Neues zu liefern, und anhand der Hinweise der Deckers-Manager könnte der Mach Remastered der nächste große Schritt in HOKAs Entwicklung vom Nischen-Performance-Label zur Alltags-Footwear-Powerhouse sein.