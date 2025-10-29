Laufbänder als globaler Sport? Technogym schafft mit dem Run X ein Konzept, das das Laufen revolutionieren könnte

Technogym und World Athletics bringen das Laufband endlich auf die Weltbühne.

Mit Run X starten sie die erste offizielle Laufband-Meisterschaft der Welt.

Bei dem 5-km-Indoor-Event geht es darum, globale Wettkämpfe für alle zugänglich zu machen – ganz ohne Sorgen um Wetter, Strecke oder Zeitzonen.

Das Konzept ist simpel, aber revolutionär: Läufer*innen treten auf Technogym-vernetzten Laufbändern an (siehe auch: Technogym Run Review), die Echtzeitdaten an ein globales Leaderboard senden, wo die Leistungen über das digitale System von Technogym geprüft und zertifiziert werden.

Teilnehmende können lokal in Partnerstudios und Wellness-Clubs starten, während die besten Läufer*innen zum nationalen, regionalen und schließlich weltweiten Finale aufsteigen.

Laufen ohne Grenzen

Das erste Finale soll an einem noch geheimen „ikonischen Veranstaltungsort“ stattfinden, wo die weltweit jeweils zehn besten Männer und Frauen um den ersten Weltmeistertitel auf dem Laufband antreten.

Auf die Sieger*innen wartet zudem ein attraktives Preisgeld und Wildcard-Plätze für World Athletics Events wie die World Road Running Championships. Das heißt, sie erhalten exklusive Startplätze, ohne sich dafür erst qualifizieren zu müssen.

World Athletics Präsident Sebastian Coe mit Technogym-Gründer und CEO Nerio Alessandri (Image credit: Technogym)

„Gemeinsam wollen wir einen virtuellen Wettbewerbsraum schaffen, der eine globale Community aufbaut“, sagte World Athletics Präsident Sebastian Coe.

„Indem wir Technogyms beste Lauftechnologie mit der Reichweite und Universalität der Leichtathletik kombinieren, verspricht dieses Event, die Welt der E-Sports zu revolutionieren.“

Technogym-Gründer und CEO Nerio Alessandri fügte hinzu, dass Run X der Beginn von etwas viel Größerem sein könnte – möglicherweise sogar einer zukünftigen olympischen E-Sport-Disziplin.

Das mag ehrgeizig klingen, aber angesichts der Geschichte von Technogym als offizieller Fitnessgeräte-Lieferant der letzten zehn Olympischen Spiele ist es nicht unrealistisch.

Run X markiert eine mutige Weiterentwicklung des Laufband-Laufens.

Statt einsamer Trainingseinheiten in der Ecke des Gyms könnte es bald ein globaler Sport sein, der professionelle Athlet*innen und Freizeitläufer*innen über gemeinsame Wettkämpfe und Technologie verbindet.

Die Regeln und der komplette Wettbewerbsplan werden 2026 veröffentlicht, aber die Botschaft ist klar: Laufband-Laufen wird jetzt richtig spannend.