HOKA betritt GORE-TEX-Terrain – mit einem Makeover seines robustesten Trailrunning-Schuhs

HOKA fährt bei Kooperationen weiter auf Hochtouren – und die neueste dürfte die wetterfesteste bisher sein.

Nach der Vorstellung komfortorientierter, schnürsenkelloser Modelle wie dem Skyward Laceless arbeitet die Marke nun mit dem kanadischen Technical-Apparel-Label HAVEN zusammen, um den Stinson EVO neu aufzulegen – und erstmals mit GORE-TEX.

Während HOKA für seine massiven Zwischensohlen und trailtauglichen Designs bekannt ist, setzt dieses Projekt stark auf HAVENs modernen, utilitaristischen Stil.

Das Ergebnis: Klar definierte Formen, harmonische Farbpaletten und hochwertige Details, darunter Nubuk- und Veloursleder-Panels, Ripstop-Overlays und natürlich eine vollständig wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX-Membran.

Eine andere Art der Evolution

HAVEN-Mitgründer Arthur Chmielewski beschreibt das Design als „etwas, das sich natürlich zwischen Stadt und Natur einfügt“.

Dieser Doppelzweck wird durch HOKAs Zero Gravity-Zwischensohle mit Adaptive Tuning unterstützt – eine Technologie für Dämpfung und Stabilität, egal ob du in U-Bahn-Stationen oder auf Waldpfaden unterwegs bist.

Der Schuh ist stylisch für den Alltag – und robust genug für Regen und Kälte.

In letzter Zeit setzt HOKA stärker auf designgetriebene Releases: Der Tecton X2 bekam kürzlich ein MAAP Makeover, während Kooperationen wie die J.L-A.L Partnership einem Alltags-Runner einen luxuriösen Twist verleihen.

Der HAVEN x HOKA Stinson EVO GTX setzt diese Linie fort und kombiniert leistungsorientierte Features mit verfeinertem Design.

Heraus kommt ein Schuh, der in beiden Welten zu Hause ist: Ein outdoor-tauglicher Trainer mit genügend Stil, um problemlos in HAVENs minimalistische Garderobe zu passen.

Der HAVEN x HOKA Stinson EVO GTX erscheint am 17. Oktober exklusiv bei HAVEN, gefolgt von einem breiteren Release bei HOKA und ausgewählten Händlern ab 24. Oktober.

Der Preis steht noch nicht fest, dürfte aber am oberen Ende von HOKAs Sortiment liegen.