Die Runna-App von Strava macht seinen bisher größten Sprung mit weltweitem Sprach-Rollout

Stravas jüngster Erwerb, Runna wird jetzt global.

Die beliebte Laufcoach-App hat angekündigt, dass ihr vollständiges Plattform-Erlebnis nun in sieben neuen Sprachen verfügbar ist, was den bisher ehrgeizigsten Schritt des Unternehmens in Richtung internationaler Expansion anzeigt.

Dies kommt nur einen Tag, nachdem Strava eine komplette Überarbeitung seiner Apple Watch Aufnahme-Erfahrung angekündigt hat.

Ab heute können Runna-Nutzer*innen auf Trainingspläne, Coaching-Videos und Partnerinhalte in Französisch, Deutsch, Brasilianischem Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch und Japanisch zugreifen.

Der Schritt signalisiert eine große Verschiebung über englischsprachige Märkte hinaus und eröffnet Millionen neuen Läufer*innen weltweit den Zugang.

Runna hat bereits in der Fitness-Tech-Branche für Aufsehen gesorgt. Sein Races by Runna-Feature wurde Anfang dieses Jahres eingeführt und mit Stravas Unterstützung bewegt sich die Marke offensichtlich zügig, um ihr Angebot auszubauen.

Stravas eigene Lokalisierungsexpertise war entscheidend für die Bereitstellung der neuen mehrsprachigen Erfahrung und half Runna, seine App für kulturelle Kontexte in Europa, Lateinamerika und Asien anzupassen.

Mehr als nur Übersetzung

Runna sagt, dass jedes Element der App darauf ausgelegt wurde, lokalisiert zu werden, von der Sprache bis hin zu Bildern und Inhalten, um sicherzustellen, dass sich das Training an jede Region angepasst anfühlt.

Partnerschaften mit Marken wie Lululemon, Maurten und Parkrun werden ebenfalls auf lokale Gemeinschaften ausgeweitet, um den Ehrgeiz der App zu unterstreichen, eine wirklich globale Coaching-Plattform zu werden.

Dom Maskell, Mitbegründer und CEO von Runna, beschreibt das Update als einen großen Moment für das Unternehmen, der seine Mission widerspiegelt, das Laufen integrativer und zugänglicher zu machen.

Mit der Unterstützung von Strava positioniert sich die App als der bevorzugte personalisierte Trainingsbegleiter nicht nur für Englischsprachige, sondern für jeden, überall, der smarter trainieren und motiviert bleiben möchte.

Für Strava machte es bereits strategisch Sinn, Runna in sein Ökosystem zu integrieren.

Die heutige Ankündigung zeigt, wie schnell diese Partnerschaft genutzt wird, um die Reichweite zu erweitern und Funktionen für Läufer weltweit bereitzustellen.

Eine kostenlose Testversion von Runna ist für neue Nutzer*innen verfügbar. Du kannst dich für Strava kostenlos anmelden. Die Apps bieten auch eine gemeinsame Abonnementoption an.