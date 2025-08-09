Apple CarPlay erhält eine neue Anruffunktion, die so normal ist, dass es sie schon lange hätte geben sollen

Kurze Zusammenfassung Apple CarPlay erhält eine Anpassung der Art und Weise, wie Telefonanrufe auf dem In-Car-Display erscheinen, die so einfach ist, dass es bizarr ist, warum es sie nicht schon früher gab. Es ermöglicht Fahrer*innen, sich weiterhin Infos im Auto anzusehen, wie z.B. Karten, wenn ein Anruf eingeht. Und es ist tatsächlich schon in der öffentlichen Beta von iOS 26 verfügbar.

Wenn iOS 26 nächsten Monat vollständig erscheint, wird es eine ganze Reihe neuer Funktionen nicht nur für iPhones, sondern auch für Apple CarPlay mit sich bringen.

Es wird Widgets enthalten, die zum ersten Mal auf deinem In-Car-Display verfügbar sein werden, einen Wechsel zu Apples neuem Liquid Glass Design, Live Activities und die Möglichkeit, App-Symbole anzupassen.

Es wird auch eine neue Anruffunktion hinzufügen, die in der bereits verfügbaren öffentlichen Beta von iOS 26 entdeckt wurde. Tatsächlich kannst du es jetzt selbst ausprobieren, wenn du bereit bist, ein Beta-Build auf deinem iPhone zu riskieren.

Laut 9to5Mac wird die angepasste Anrufverwaltungsfunktion für diejenigen ein Segen sein, die von der aktuellen Methode genervt sind. Derzeit wird, wenn du während der Fahrt einen Anruf erhältst, das gesamte Display vom Anrufer übernommen, mit Optionen, ob du telefonieren oder ablehnen möchtest.

Das ist nicht gerade toll, wenn du gerade den Kartenservice von Apple oder Google zur Navigation verwenden. Du kannst die Navigationsdetails erst wieder sehen, wenn du den Anruf annimmst oder ablehnst – nicht gerade praktisch, wenn eine Autobahnabfahrt kurz bevorsteht.

Ab iOS 26 ist dieser Bildschirm viel kompakter – sodass du auch die Karten sehen kannst. Das Pop-up erscheint am unteren Rand des Bildschirms.

Es ist eine so einfache Lösung, dass man sich fragt, warum sie nicht schon früher implementiert wurde?

Wann werden iOS 26 und die neuen CarPlay-Funktionen verfügbar sein?

Was die Einführung betrifft, wird angenommen, dass iOS 26 innerhalb von Tagen nach dem Start der iPhone 17 Familie erscheinen wird. Derzeit wird angenommen, dass dies am oder um den 13. September 2025 stattfinden wird, was mit den Vorjahren übereinstimmt.

Die hinzugefügten CarPlay-Funktionen werden sofort verfügbar sein, nachdem du dein iPhone auf die neue Software aktualisierst. Du sie dann in deinem Auto ganz einfach nutzen können.

Dies ist alles anders als Apple CarPlay Ultra – die nächste Generation der Erfahrung, die derzeit auf eine Handvoll Fahrzeugmodelle beschränkt ist. Das ist eine viel fortschrittlichere Software, die nicht nur auf einem In-Car-Display erscheint, sondern das Potenzial hat, das gesamte Armaturenbrett und die Fahrzeuginstrumente zu übernehmen.