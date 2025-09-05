Apple CarPlay Ultra kommt vielleicht bald in einem Elektroauto, das du dir wirklich leisten kannst.

Kurze Zusammenfassung Hyundai könnte der erste Hersteller sein, der CarPlay Ultra in einem erschwinglichen Modell einführt. Sein Ioniq 3 Elektroauto soll nächste Woche auf der Automesse in München vorgestellt werden und könnte bei rund £25.000 starten.

Apple hat vor ein paar Jahren erstmals seine neue Vision für CarPlay vorgestellt, doch die Einführung lief eher schleppend. Heute unter dem Namen CarPlay Ultra bekannt, liegt es an den Autoherstellern, die Software auf möglichst viele Systeme und Displays eines Fahrzeugs zu bringen – bis hin zum Armaturenbrett. Manche wirken dabei aber noch zurückhaltend.

Bisher hat nur Aston Martin CarPlay Ultra in seine Modelle eingebaut. Unterstützt wird es von den neuen DB12, DBX, Vantage und Vanquish – allerdings musst du dafür fast 200.000 £ ausgeben, um in den Genuss zu kommen.

Das könnte sich jedoch bald ändern: Ein anderer Hersteller bringt CarPlay Ultra offenbar in ein viel günstigeres Elektroauto.

Laut Top Gear wird der Hyundai Ioniq 3 nächste Woche auf der Automesse in München vorgestellt, eines der ersten Alltagsautos, das CarPlay Ultra unterstützt.

Das Elektroauto soll ein kompaktes Modell für den Stadtverkehr sein – es liegt in der Modellreihe zwischen dem Ioniq und dem Kona. Der Preis könnte bei rund £25.000 liegen, mit einer Reichweite von bis zu 365 Meilen pro Ladung.

Erwarte kein Leistungsmonster: Von 0 auf 100 km/h dauert es knapp acht Sekunden – deutlich langsamer als der Aston Martin DBX707 mit 3,3 Sekunden. Dafür gibt es hier den ersten echten Eindruck, wie Apples Next-Gen-Autotechnik im Alltag funktioniert.

Als günstiges Einstiegs-EV dürfte es das erste Hyundai-Modell mit CarPlay Ultra werden. Der koreanische Hersteller ist dafür bekannt, neue Technologien früh einzubauen.

Ab dem 9. September auf der Automesse dürfte es mehr Infos zum Hyundai Ioniq 3 geben. Dann sollte auch klar werden, wann er in Großbritannien und Europa bestellbar sein wird.