Das neueste Update von Android Auto bringt eine wichtige Aktualisierung auf Google Maps

Kurze Zusammenfassung Die Option, einen Vorfall in Google Maps auf Android Auto zu melden, erscheint jetzt für diejenigen mit kleineren Bildschirmen, sagen mehrere Nutzer*innen. Das Feature wurde erstmals Ende 2024 eingeführt, aber nur diejenigen mit größeren Bildschirmen in ihrem Auto hatten Zugriff auf den Button.

Android Auto ist fast ständig Gegenstand von Anpassungen durch Google. Anstatt großer Neugestaltungen oder Änderungen scheint das In-Car-System immer wieder kleinen Änderungen unterworfen zu sein – oft zum Besseren, aber manchmal auch zum Schlechteren. Die neueste Änderung scheint glücklicherweise definitiv zum Besseren zu sein.

In der vergangenen Woche haben Nutzer*innen bemerkt, dass die "Melden"-Funktion jetzt auf kleineren Displays erscheint (via 9to5Google). Die Option, Vorfälle auf der Straße zu melden, ist etwas, das von Waze zu Google Maps migriert wurde, ein Prozess, der Ende 2024 begann.

Das Problem war jedoch, dass Fahrzeuge mit kleineren Bildschirmen diesen Button nicht anzeigen konnten, wenn sie Android Auto verwendeten – er erschien nur auf größeren In-Car-Displays. Das scheint sich geändert zu haben, da Nutzer*innen berichten, dass sie jetzt die Funktion auch auf kleineren Bildschirmen haben.

Vorfall-Meldungen ermöglichen es Fahrer*innen, einen Unfall, Stau oder Polizeipräsenz zu markieren, was zum Beispiel die Grundlage des Angebots von Waze war. Waze beschreibt sich selbst als Anbieter von Crowd-sourced-Daten, indem es Informationen von Nutzer*innen sammelt, die alle möglichen Vorkommnisse auf der Straße melden können.

Anstatt sich nur auf öffentliche Informationen zu verlassen, konnten Waze-Nutzer*innen schon lange eine Überschwemmung oder schlechtes Wetter – oder eine ganze Reihe anderer Dinge – melden, damit andere Fahrer*innen davon profitieren können. Es gibt auch eine Verifizierung, bei der zusätzliche Nutzer*innen gefragt werden, ob etwas "immer noch da" ist, wenn sie durch das Gebiet fahren, in dem die Meldung gemacht wurde.

Es gab schon lange die Frage, ob Waze und Google Maps fusionieren würden, aber das scheint nicht passiert zu sein, trotz der Migration von Elementen wie Meldungen zu Google Maps. Vorerst laufen die beiden Dienste weiterhin unabhängig, teilen jedoch Informationen.

Vorgeschlagene Orte in Google Maps bleiben verborgen

Nutzer*innen von Android Auto teilen auch mit, dass "vorgeschlagene Orte" in Google Maps beim Starten im Auto nicht geöffnet werden. Diese irritierende Funktion dominierte die Kartenanzeige, indem sie mit Orten öffnete, zu denen man möglicherweise fahren möchte. In einigen Fällen blieb diese Funktion geöffnet und weigerte sich zu schließen, daher ist es eine gute Nachricht, dass sie jetzt nicht mehr standardmäßig geöffnet wird.

Diese Option scheint noch nicht bei allen Nutzer*innen angekommen zu sein und könnte nur für diejenigen mit kleineren Displays sein. Wie oft bei Android Auto der Fall ist, erhalten nicht alle Nutzer*innen die gleichen Updates zur gleichen Zeit, daher ist es oft schwer festzustellen, was sich genau geändert hat und für wen es sich geändert hat.

Andere kürzliche Änderungen an Android Auto beinhalten die Entfernung von GameSnacks für einige Fahrer*innen, aber die große Änderung, auf die wir alle noch warten, ist Gemini – was das In-Car-Spracherlebnis für immer drastisch verändern könnte.