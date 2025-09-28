Der neue BMW X5 wird auch als Wasserstoff-EV verfügbar sein

KURZE ZUSAMMENFASSUNG BMW kündigt an, dass die nächste Generation des X5 sowohl als wasserstoffbetriebenes Elektroauto als auch als reines E-Auto, Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid erhältlich sein wird. Der iX5 Hydrogen verspricht über 300 Meilen Reichweite und Betankungszeiten wie bei Benzin oder Diesel. Ob das bislang dünne Tankstellennetz bis zur Markteinführung 2028 ausreichend ausgebaut sein wird, ist allerdings unklar.

Als ich 2023 den wasserstoffbetriebenen iX5-Prototypen von BMW getestet habe, fiel mir auf, dass er sich genauso gut wie jedes andere Elektroauto fuhr – mit dem Plus einer größeren Reichweite und kürzeren Tankstopps. Das eigentliche Problem war der Mangel an Wasserstofftankstellen, der dem Projekt damals fast den Schwung nahm.

Zwei Jahre später gibt es laut UKH2Mobility im gesamten Vereinigten Königreich gerade einmal drei Wasserstofftankstellen. Trotzdem kündigt BMW an, den wasserstoffbetriebenen X5 in Serie zu bringen. Das Modell soll iX5 heißen und wird neben Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und vollelektrischer Variante eine von fünf Antriebsoptionen für das nächste SUV der Marke sein.

Laut BMW startet die Produktion des iX5 Hydrogen 2028. Erste Bilder eines stark getarnten Prototyps zeigen, dass er die „Neue-Klasse“-Designsprache übernehmen wird, die schon der neue iX3 trägt.

Das Auto, das ich 2023 getestet habe , , war Teil einer 100 Fahrzeuge starken Pilotflotte, die BMW seitdem weltweit erprobt und als Erfolg bewertet hat. Das Serienmodell soll fünf Jahre später ein Brennstoffzellensystem der nächsten Generation bekommen, das BMW zusammen mit Toyota entwickelt hat.

(Image credit: BMW)

BMW erklärte zur neuen Technologie: „Dieser Fortschritt ebnet den Weg für ein kompakteres System, das zugleich leistungsstärker und effizienter ist. So lassen sich Reichweite und Leistung steigern und der Energieverbrauch senken.“

Konkrete Zahlen für den iX5 Hydrogen nannte der deutsche Autohersteller noch nicht. Der Prototyp von vor zwei Jahren kam allerdings auf 401 PS, beschleunigte in rund sechs Sekunden auf 60 mph und hatte eine Reichweite von etwa 310 Meilen.

Beim damaligen Antrieb lieferte die Brennstoffzelle an Bord den Strom, der zunächst in einer kleinen Batterie mit rund 2 kWh Kapazität zwischengespeichert und anschließend an zwei Elektromotoren abgegeben wurde. Wie bei allen Wasserstoffautos bezieht die Brennstoffzelle Sauerstoff aus der Umgebungsluft; aus dem Auspuff tritt lediglich etwas reines Wasser aus.

(Image credit: BMW)

Obwohl der Betrieb eines Wasserstoffautos in vielen Ländern wegen des Mangels an Tankstellen kaum möglich ist, bleibt BMW optimistisch. Das Unternehmen erklärte diese Woche: „Wasserstoff wird als vielversprechender Energieträger der Zukunft für die globale Dekarbonisierung anerkannt… Wasserstoff ist das fehlende Teil, um das Puzzle der Elektromobilität zu vervollständigen, wo batterieelektrische Antriebe keine optimale Lösung sind.“

Das deutet darauf hin, dass der iX5 Hydrogen weniger für den britischen oder europäischen Markt gedacht ist, sondern eher für Regionen, in denen die EV-Ladeinfrastruktur noch nicht steht. Da Wasserstoff – ähnlich wie Benzin oder Diesel – per Lkw zu den Tankstellen geliefert wird, könnten Brennstoffzellenautos dort Erfolg haben, wo Ladesäulen für Elektroautos rar sind.

Zumindest ist das die Theorie. In drei Jahren werden wir sehen, ob BMWs Wette auf Wasserstoff aufgeht.