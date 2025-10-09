Der riesige, gebogene Touchscreen des Porsche Cayenne EV ist wirklich einzigartig

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Der neue Porsche Cayenne Electric verfügt über einen großen Touchscreen im Armaturenbrett, der ein gebogenes OLED-Panel nutzt und sich elegant in die Mittelkonsole einfügt. Das Auto kann außerdem mit einem optionalen Beifahrer-Display und einem Head-up-Display ausgestattet werden, das erweiterte Realität zur Unterstützung der Navigation verwendet. Das elektrische SUV wird im Laufe des Jahres 2025 vollständig vorgestellt.

Porsche hat gezeigt, wie das Innere des neuen elektrischen Cayenne SUV aussieht, und es gibt einen überraschenden neuen Touchscreen, der sich bis in die Mittelkonsole hinunterkrümmt.

Wie ein pixelreicher Wasserfall füllt das geneigte OLED-Panel die Mitte des Armaturenbretts, biegt sich nach außen und zieht sich nach unten bis zur Mittelkonsole. Es ist etwas völlig Neues, das wir so noch in keinem Auto gesehen haben, und markiert den Start einer neuen Benutzeroberfläche von Porsche.

Der neue Bildschirm heißt Flow Display und bildet zusammen mit dem volldigitalen Fahrer-Display und dem optionalen Beifahrer-Display die größte Displayfläche, die jemals in einem Porsche verbaut wurde.

Obwohl es sich um einen durchgehenden Bildschirm handelt, haben die beiden Abschnitte des gebogenen Displays unterschiedliche Aufgaben. Der obere Teil, der flach im Armaturenbrett sitzt, ist für Navigation, Musiksystem und alle Apps gedacht, die man von einer modernen Infotainment-Oberfläche erwartet.

Der untere, geneigte Teil kann sich mit der oberen Hälfte verbinden und ein durchgehendes Bild anzeigen. Dort befinden sich auch digitale Tasten für Musik- und Telefonsteuerung sowie Navigations-Shortcuts wie die Suche nach einer Ladestation oder einem Parkplatz. Am unteren Rand des Displays liegt der Schnellzugriff auf die Klimasteuerung. Die Einstellungen werden zwar auf dem Bildschirm angezeigt, aber Temperatur und Lüftergeschwindigkeit lassen sich über physische Schalter anpassen. Du musst den Bildschirm also nicht antippen, nur um die Heizung um ein Grad zu erhöhen.

Einige UI-Elemente des zentralen Displays werden auf dem optionalen 14,9-Zoll-Beifahrerbildschirm gespiegelt. So können deine Mitfahrer*innen nach einer Ladestation in der Nähe suchen, ohne den Hauptbildschirm zu beeinflussen oder dich beim Fahren abzulenken. Beifahrer*innen können ihren Bildschirm außerdem zum Ansehen von Videos oder für Videoanrufe nutzen, ebenfalls ohne Ablenkung, da das Display vom Fahrersitz aus nicht sichtbar ist.

Weitere Interieur-Technologien für den neuen elektrischen Cayenne, der später in diesem Jahr vollständig enthüllt wird, umfassen ein verschiebbares Panoramadach, das sich per Knopfdruck von klar auf undurchsichtig umstellen lässt – mit zwei halbtransparenten Zwischenstufen. Außerdem setzt Porsche auf umfangreiche Ambientebeleuchtung im gesamten Innenraum, und selbst das Heizsystem wurde erweitert. Es umfasst nicht nur beheizte Sitze, sondern auch beheizte Armlehnen und Türverkleidungen, um ein besonders gemütliches Ambiente zu schaffen.

Zurück zum Infotainmentsystem: Der Cayenne verfügt über ein Head-up-Display, das erweiterte Technologie nutzt, um virtuelle Pfeile auf die Straße zu projizieren und Navigationshinweise klarer anzuzeigen.

Porsche gibt außerdem an, dass der Cayenne Electric einen neuen Sprachassistenten besitzt, der Folgefragen verstehen kann, ohne dass du das Aktivierungswort wiederholen musst. Das Auto lässt sich zudem mit einem teilbaren digitalen Schlüssel entsperren, der auf deinem Smartphone oder deiner Smartwatch gespeichert ist.

Porsche hat bereits bestätigt, dass das neue Modell mit einem kabellosen Ladepad angeboten wird. Es funktioniert ähnlich wie die induktiven Ladegeräte, die von Smartphones oder elektrischen Zahnbürsten verwendet werden. Das wetterfeste Pad kann bis zu 11 kW Leistung liefern – bei einer Effizienz, die fast an das Laden mit Kabel heranreicht.