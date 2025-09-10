Porsche hat ein Smartphone-ähnliches kabelloses Ladegerät für den neuen elektrischen Cayenne

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Porsche wird ein Smartphone-ähnliches kabelloses Ladegerät für den neuen elektrischen Cayenne anbieten. Das wetterfeste Ladepad kann drinnen oder draußen verwendet werden und soll mit 11 kW und bis zu 90 Prozent Effizienz laden. Ein vorerst getarnter Prototyp, der neue elektrische Cayenne, wird Ende des Jahres enthüllt. Die Auslieferungen des Autos und seines neuen kabellosen Ladegeräts beginnt 2026.

Der neue elektrische Porsche Cayenne kann dank eines neuen wetterfesten, induktiven kabellosen Ladepads kabellos wie ein Smartphone geladen werden.

Trotz der Kontaktlosigkeit mit einem Luftspalt zwischen dem Ladegerät und dem Auto selbst, sagt Porsche, dass die Batterie des Cayenne mit einer Rate von 11 kW gefüllt werden kann – das gleiche wie die meisten kabelgebundenen Heim-EV-Ladegeräte – und mit einer Effizienz von bis zu 90 Prozent.

Porsche ist nicht der erste Autohersteller, der kabelloses Laden für EV-Batterien einführt. BMW stellte bereits 2018 sein eigenes kontaktloses Ladepad vor, aber dieses System lud nur mit 3,2 kW und wurde nie über einige kleine Pilotprogramme hinaus erweitert. Porsche hingegen sagt, dass es 2026 ein kabelloses Ladegerät für Kund*innen zur Nutzung mit dem neuen elektrischen Cayenne anbieten wird.

Geeignet für den Innen- und Außenbereich, wird die Ladeplatte im Boden deiner Garage, Einfahrt oder deines Parkplatzes installiert. Die Platte misst 117 x 78 x 6,0 cm und wird wie ein normales kabelgebundenes Heim-EV-Ladegerät an das Stromnetz angeschlossen. Alles, was der/die Fahrer*in tun muss, ist, seinen Cayenne über dem Ladegerät zu parken – Porsche sagt, dass die Parkkameras des Autos helfen, alles korrekt auszurichten – in den Parkmodus zu schalten und das Auto senkt sich automatisch, um näher an die Platte zu kommen. Das Ladegerät, das laut Porsche CE- und UL-zertifiziert ist und alle EU- und US-Sicherheits- und Umweltanforderungen erfüllt, beginnt dann zu arbeiten.

(Image credit: Porsche)

Du kannst einen Ladeplan aufstellen oder es kann angewiesen werden, bei einem bestimmten Batteriestand zu stoppen, wie die meisten anderen Heim-EV-Ladegeräte, und Porsche sagt, dass es automatisch stoppt, wenn ein Lebewesen zwischen dem Auto und der Bodenplatte erkannt wird. Es ist auch so konzipiert, dass es stoppt, wenn sich ein Metallgegenstand zwischen den beiden befindet und sich zu erhitzen beginnt. Das Ladegerät sendet Strom an einen Empfänger, der zwischen den Vorderrädern des Autos montiert und gegen Steinschläge und Witterungseinflüsse geschützt ist, sagt Porsche.

Verwendet von Smartphones, Zahnbürsten, kabellosen Ohrhörerhüllen und anderen technischen Produkten, überträgt induktives kabelloses Laden Energie durch die Luft mittels eines Magnetfelds. Das Porsche-Ladegerät verwendet eine Sendespule, die aus Kupfer und Ferriten (magnetische Keramikmaterialien) besteht und durch die Wechselstrom fließt, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Ein Gleichrichter im Auto wandelt dies dann in Gleichstrom um, der zum Laden der Batterie verwendet wird. Ultra-Breitband-Technologie wird verwendet, um die Position des Fahrzeugs relativ zum Ladegerät zu bestimmen.

Die Parkkameras des Autos bieten eine neue Ansicht, um Fahrern zu helfen, das bodenmontierte Ladegerät auszurichten (Image credit: Porsche)

Besonders beeindruckend ist, wie Porsche behauptet, dass das Ladegerät mit bis zu 90% Effizienz arbeitet – und das vom Stromnetz bis zum Auto, nicht nur der Luftspalt zwischen der Ladeplatte und dem Empfänger. Reguläre EV-Ladegeräte liefern normalerweise Strom mit einer Effizienz von 85 bis 95%, sodass die Differenz bedeutet, dass Fahrer*innen wahrscheinlich keinen großen Unterschied in Bezug auf Ladezeit und Kosten bemerken werden, wenn sie kabellos statt kabelgebunden laden.

Michael Steiner, Porsche-Vorstandsmitglied für Entwicklung, sagte: „Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit im täglichen Gebrauch und Ladeinfrastruktur sind immer noch die entscheidenden Faktoren, wenn es um die Akzeptanz der Elektromobilität geht. Wir sind stolz darauf, dass induktives Laden bald in der Serienproduktion bei Porsche verfügbar sein wird. Ein Elektroauto zu Hause zu laden, war noch nie so einfach und bequem.“

Als getarntes Testfahrzeug auf diesen Bildern abgebildet, sagt Porsche, dass der neue elektrische Cayenne Ende 2025 vollständig enthüllt wird.