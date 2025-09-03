Tesla stellt das neue Model Y Performance vor

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Tesla hat ein neues Model Y Performance Elektro-SUV vorgestellt. Schneller und leistungsstärker als der Rest der Model Y-Familie, aber mit fast derselben Reichweite, sprintet das neue Performance-Modell in 3,3 Sekunden auf 100 km/h und kann zwischen den Ladevorgängen bis zu 579 km zurücklegen. Ab einem Preis von 61.990 £ ist das neue Model Y Performance jetzt erhältlich. Die Auslieferungen sollen zwischen Oktober und November starten.

Tesla hat eine neue Performance-Variante seines Model Y Elektro-SUVs vorgestellt – mit höherer Leistung, schnellerer Beschleunigung und neuen Upgrades sowohl innen als auch außen.

Das neue Model Y Performance ist jetzt in Großbritannien sowie in einigen europäischen und nahöstlichen Märkten erhältlich und startet bei 61.990 £. Es ist damit 10.000 £ teurer als das bisherige Topmodell, der Long Range All-Wheel-Drive.

Die aufgerüsteten Elektromotoren bringen das Auto auf 460 PS. Von 0 auf 100 km/h sprintet es jetzt in supersportwagenähnlichen 3,3 Sekunden – beim Long Range AWD waren es noch 4,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h statt 201 km/h, während die Reichweite nur minimal auf 579 WLTP sinkt.

Die Motoren des neuen Tesla teilen sich die Technik mit dem Model 3 Performance. Die sogenannte Performance-4DU-Antriebseinheit liefert 16 % mehr Drehmoment, 32 % mehr Spitzenleistung und 22 % mehr Dauerleistung als der Vorgänger. Es kann auch höhere thermische und Leistungsgrenzen erreichen, sagt Tesla. Das bedeutet mehr Power, ohne dass die Effizienz leidet.

Tesla macht zwar keine Angaben zur genauen Batteriekapazität des Model Y Performance, betont aber, dass das Auto neue und aufgerüstete Zellen nutzt. Im Vergleich zum Standard Model Y bieten sie eine höhere Energiedichte, ohne zusätzliches Gewicht. Die Effizienz gibt Tesla mit 26,07 kWh pro 100 Meilen an, was 6,18 km pro kWh entspricht.

Tesla hat dem Model Y Performance dasselbe aktive Fahrwerksupgrade wie dem ähnlich leistungsstarken Model 3 Performance verpasst, allerdings mit eigener Abstimmung. Dazu gibt es neue 21-Zoll-Räder und rote Bremssättel.

Tesla betont, dass das neue Karosserie-Kit mehr als nur Styling ist. Den Angaben zufolge reduzieren die Änderungen den Luftwiderstand um 10 % und den Auftrieb um satte 64 %, was das Vorder-zu-Hinterachslift-Gleichgewicht im Vergleich zur vorherigen Generation des Model Y Performance um 27 % verbessert.

Weitere optische Änderungen umfassen eine aggressivere Frontstoßstange, eine Heckstoßstange mit integriertem Diffusor und einen Carbon-Spoiler auf dem Kofferraumdeckel. Im Innenraum gibt es ein etwas größeres Touchscreen-Display (von 15,4 auf 16 Zoll), sportlichere Vordersitze mit zusätzlicher Polsterung und ein Menüsystem, über das man die verschiedenen Fahrmodi des Autos auswählen kann.

Die Fahrmodi für das Fahrwerk sind „Standard“ und „Sport“, wobei Sport die aktiven Dämpfer schärft. Für das Stabilitätskontrollsystem gibt es die Modi „Standard“ und „Reduziert“. Letzteres gibt dem Fahrer mehr Freiheit, bevor das System eingreift.

Das neue Tesla Model Y Performance ist jetzt erhältlich. Die ersten Auslieferungen werden zwischen Oktober und November erwartet.