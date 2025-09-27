Snapdragon dreht will.i.ams Radio-App auf, um atemberaubenden KI-Voice-Chat zu liefern

Ein Bereich, in dem KI eine Revolution versprochen hat, sind Sprachassistenten. Frühere Versionen von Google Assistant, Siri und Alexa ähnelten Robotern und erforderten sorgfältige Anfragen, um die gewünschte Antwort zu erhalten. Zukünftige Generationen werden jetzt entwickelt, mit Alexa+ in der Beta-Version in den USA und anderen, die bedeutende Fortschritte in natürlicher Sprache machen. Aber sie könnten noch besser sein.

Sitzend in Qualcomms Cockpit-Plattform auf der IAA Mobility Show in München, erlebe ich eine KI, die nicht nur wie ein echter Mensch klingt, sondern auch lacht und mit Leichtigkeit auf mehrere Fragen gleichzeitig antwortet, wahrscheinlich das Ähnlichste zu einem echten Gespräch was ich je gesehen habe. Dies ist RAiDiO.FYI, ein interaktiver, KI-gestützter Radiosender, präsentiert von dem neunfachen Grammy-Preisträger und Tech-Unternehmer will.i.am.

Ich habe RAiDiO.FYI erstmals auf der CES 2025 erlebt, da es in der neuen LG xboom by will.i.am Lautsprecherreihe zu finden ist. Du kannst auch über die FYI-App und in Mercedes-Benz Autos darauf zugreifen. Es ermöglicht dir, dein/e Moderator*in aus einer Reihe von Personas auszuwählen, was nicht nur einen leicht anderen Akzent bedeutet, sondern die Art und Weise, wie sie spricht, komplett verändert. Du kannst dann aus einer Reihe von Sendern wählen, die Nachrichten, Kultur, Technik, Musik, Sport, Mode, Politik und mehr abdecken.

(Image credit: FYI)

Talk Radio

Anstatt nur diesen Sendern zuzuhören, kannst du vollständige interaktive Gespräche mit deiner gewählten Persona über diese Themen führen. Unterbreche den Moderator einfach jederzeit, indem du die Mikrofontaste drückst und ihm Fragen stellst. Du musst deine Fragen auch nicht auf eine gleichzeitig beschränken.

Sitzend auf dem Fahrersitz, demonstriert will.i.am für mich, indem er eine Flut von Fragen an den RAiDiO-Gastgeber über Tyler, the Creator abfeuert – 13 verschiedene Fragen auf einmal. Nach einer kurzen Pause arbeitete die KI alle Antworten durch und fügte den Antworten ein wenig zusätzlichen Style hinzu, der das gleiche Flair wie der Rest der Show hatte.

Anfang dieses Jahres kündigte Qualcomm an, dass es mit will.i.am zusammenarbeitet, um die FYI.AI -Plattform für die Verwendung mit seinen Snapdragon- und Qualcomm-betriebenen Geräten zu optimieren. Dazu gehören Telefone, Laptops und Autos, die von der On-Device-KI profitieren werden.

„Also, das ist bereits in Mercedes“, sagt will.i.am. „Mit unserer Partnerschaft mit Qualcomm werden wir gemeinsam rausgehen und mehr OEMs dazu bringen, es in ihrem Cockpit als vorgeschlagenen Radio-Simulator für ein tieferes Engagement im Bereich Unterhaltung zu übernehmen.“

Es besteht kein Zweifel, dass die Fähigkeiten der natürlichen Sprachkonversation von RAiDiO.FYI weit über die eines regulären KI-Sprachassistenten hinausgeht, aber dieses Maß an Interaktion erfordert eine enorme Menge an Verarbeitung, um es zu realisieren. Ich bin mir sicher, dass sich im Laufe der Zeit selbst die kurze Verzögerung zwischen dem Stellen der Fragen und dem Erhalten der Antworten auf fast nichts reduzieren wird, aber schon jetzt dient dieses Produkt als Beispiel dafür, was mit KI-Sprachtechnologie möglich ist.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Fahrgeräusche

Vor zwei Jahren arbeitete will.i.am auch mit Mercedes-Benz an seinem MBUX Sound Drive -Projekt zusammen. Dies ermöglicht es dir, Musik zu kreieren, während du fährst – einfach durch das Fahren – die Beschleunigung, das Bremsen, Lenken und sogar Blinker verändern den Klang der Musik.

„Dieses System wurde ebenfalls auf dem Snapdragon-Chip installiert“, sagt will.i.am . [Seit dem Start] „haben wir den Katalog erweitert, und auf der CES 2026 werden wir einige neue Funktionen zeigen.“

Heute ist die Anwendung für alle Mercedes-AMG und Mercedes-Benz AMG Line Fahrzeuge verfügbar, die das zweite Generation MBUX-Infotainmentsystem verwenden. Ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz, während Will mich in einem Mercedes C63 AMG mit Sound Drive mitnahm und es war genauso beeindruckend, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Anwendung hat jetzt eine größere Auswahl an Songs, darunter auch bekannte Titel von Justin Timberlake und den Black Eyed Peas.

(Image credit: Future)

