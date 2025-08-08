Disney+ bringt Hulu endlich nach Großbritannien und Europa – streicht aber auch etwas, das wir seit Jahren schätzen

Kurze Zusammenfassung Disney+ wird Hulu außerhalb der USA als eigenen Streaming-Hub integrieren. Hulu wird künftig Star ablösen – die bisherige Kategorie in der Disney+ App, die vor allem Inhalte für Erwachsene bereitstellt.

Hulu kommt endlich nach Großbritannien und viele weitere Länder außerhalb der USA – aber das hat auch einen Haken.

Disney erweitert damit sein erwachsener ausgerichtetes Streaming Angebot, allerdings nicht als eigenständige App, sondern als Kachel innerhalb von Disney+. Dafür wird eine andere Kachel, die wir seit Februar 2021 kennen, verschwinden.

In der letzten Ergebnispräsentation kündigte das Unternehmen an, dass Hulu die Star-Kachel auf der Disney+-Startseite ersetzen wird und die bisherige Marke komplett eingestellt wird.

Das bedeutet aber nicht, dass deine Lieblingsserien und -filme verschwinden – im Gegenteil, sie werden nur unter einem neuen Namen einsortiert. Denn die Star-Kachel beinhaltet derzeit schon Inhalte von Disney-eigenen Studios und Sendern wie FX Networks, 20th Century Entertainment und natürlich Hulu.

Das folgt auch auf die Ankündigung, dass der eigenständige Hulu-Dienst in den USA ebenfalls eingestellt und in Disney+ integriert werden soll.

Wichtige Änderungen bei Disney+

Die Änderungen bei Disney+ hören damit nicht auf. Wie das Unternehmen ankündigte, werden in den „kommenden Monaten“ neue Funktionen und Personalisierungsoptionen für die App und den Service eingeführt.

„Die Arbeit zur Weiterentwicklung unserer Technologie läuft bereits, und in den nächsten Monaten werden wir zahlreiche Verbesserungen in der Disney+-App umsetzen, darunter spannende neue Features und eine noch persönlichere Startseite“, so das House of Mouse (via Deadline).

Mit dem Start von Hulu in Disney+ in Großbritannien und anderen Ländern könnte sich auch verändern, dass einige deiner Lieblingsserien in die App migriert werden. „The Handmaid’s Tale“ war zum Beispiel in den USA ein Hulu Original, in Großbritannien aber über Amazon Prime Video und Channel 4 verfügbar.

Wann genau der Wechsel von Star zu Hulu erfolgt, ist noch nicht bekannt, aber es wird wohl bald passieren.