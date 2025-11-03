Netflix bekommt drei spannende neue Features im kommenden Update – wir sagen dir, worauf du dich freuen kannst

Kurze Zusammenfassung Chief Technology Officer von Netflix, Elizabeth Stone, hat eine Reihe neuer Features angekündigt, die in den kommenden Monaten auf dem Streamingdienst verfügbar sein sollen. Dazu gehört ein Echtzeit-Abstimmungssystem, mit dem Zuschauer*innen in Live-TV-Shows über ihre Fernbedienung oder das Handy abstimmen können.

Netflix hat in letzter Zeit eine Reihe von Änderungen durchlaufen, mit einem neuen Look, der in den letzten Wochen plattformübergreifend eingeführt wurde. Aber es kommt noch viel mehr.

Der Streaming-Dienst plant, seine App weiter zu aktualisieren, mit neuen Features, um das Seherlebnis noch besser zu machen. Dazu gehören immersivere und interaktive Fähigkeiten – laut Chief Technology Officer des Unternehmens, Elizabeth Stone.

Während ihres Vortrags bei TechCrunch Digest 2025 enthüllte sie, dass bald drei neue Initiativen bei Netflix erscheinen sollen, beginnend mit der Echtzeit-Abstimmung.

Nachdem die Abstimmung bereits während Dinner Time Live mit David Chang in den USA getestet wurde, plant Netflix, die interaktive Option bei anderen Live-Programmen anzubieten. Dies wird den Neustart von Star Search umfassen, einer Talentshow, die ursprünglich in den 80er und 90er Jahren im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Netflix plant, es 2026 zurückzubringen und wird Echtzeit-Abstimmungstechnologie verwenden, damit die Zuschauer*innen ihre eigenen Favoriten mit ihrer TV-Fernbedienung oder ihrem Smartphone auswählen können.

„Wenn du zu Hause sitzt und Star Search auf deinem Fernseher schaust, kannst du tatsächlich abstimmen, ob einige der Kandidat*innen weiterkommen oder nicht“, sagte Stone (via TechCrunch).

Weitere neue Netflix-Features kommen bald

Außerdem wird Netflix „immersivere Erlebnisse“ in der App bieten. Laut dem Unternehmen sollen dadurch Inhalte „zum Leben erweckt“ werden – mit Animationen und dynamischen Spezialeffekten.

Was genau das bedeutet, ist derzeit noch nicht ganz klar, aber man kann erwarten, dass der Homescreen noch animierter wird als beim letzten Redesign.

Immersion wird auch durch Party Games auf Netflix erweitert. Während das Unternehmen in der Vergangenheit bereits Mobile- und Cloud-Gaming getestet hat, sollen nun speziell Party-Titel für Familien verfügbar werden, die man auf dem Fernseher spielen kann, ohne separate Controller oder Abos zu benötigen.

„Wir bringen einige coole Party Games für das eigene Wohnzimmer im vierten Quartal dieses Jahres raus, mehr im nächsten Jahr – zum Beispiel Boggle. Es läuft also auf deinem Fernseher im Wohnzimmer, und du kannst es zusammen mit Freund*innen und Familie lokal über das Handy spielen“, ergänzte Stone.

Zu guter Letzt erhalten Kinderprofile ein Makeover. Ein überarbeiteter Kids-Homescreen wird aktuell ausgerollt und bietet eine neue Navigationsleiste, die alle Inhalte zeigt, die die Kinder gesehen oder gespeichert haben – alles an einem Ort.