Spotify Lossless ist endlich da – ganz ohne Aufpreis

Kurze Zusammenfassung Spotify rollt endlich Lossless Audio für Premium-Abonnent:innen aus. Tracks werden auf unterstützten Geräten im 24-Bit/44,1-kHz-FLAC-Format verfügbar sein.

Es hat zwar ein paar Jahre gedauert seit der ersten Ankündigung, aber jetzt startet Spotify endlich mit Lossless Audio. Für Premium-Abonnent:innen gibt’s das Ganze sogar als kostenloses Upgrade.

Wir dachten nämlich lange, dass Lossless mit einer neuen „Super Premium“-Stufe kommt. Jetzt hat Spotify aber bestätigt, dass es das Feature als Extra für bestehende Mitglieder:innen gibt.

Spotify Lossless liefert Bitraten bis 24-Bit/44,1 kHz im FLAC-Format. Damit liegt es etwas unter dem Minimum von Apple Music (24-Bit/48 kHz) und weit entfernt von Qobuzs Hi-Res-Option mit 24-Bit/192 kHz. Alles in allem ist es trotzdem ein großer Schritt für eine Plattform, die bisher High-Bitrate-Streaming gemieden hat.

(Image credit: Spotify)

Das neue Format startet zunächst für einige Premium-Abonnent:innen in Australien, Österreich, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Japan, Neuseeland, den Niederlanden, Portugal, Schweden, den USA und Großbritannien. Bis Oktober 2025 soll es dann auf über 50 Märkte ausgeweitet werden.

Spotify Lossless ist nicht nur auf iPhones und Android-Geräten verfügbar, sondern auch auf Tablets, Desktop-PCs und zahlreichen anderen Geräten, die Spotify Connect unterstützen. Dazu zählen Lautsprecher und Audiosysteme von Marken wie Bose, Denon, Marantz, Bluesound, Yamaha, Sony und Samsung.

Sonos-Lautsprecher werden in den kommenden Wochen ebenfalls unterstützt.

(Image credit: Spotify)

Um zu checken, ob du in deiner Spotify-App Zugriff auf Lossless Audio hast, tippe auf dein Profil-Icon oben links auf deinem Handy.

Gehe dann zu Einstellungen und Datenschutz. Tippe auf Medienqualität und du siehst alle Streaming-Optionen. Eine neue Lossless-Option erscheint unter „Sehr Hoch“, wenn sie verfügbar ist.

Du kannst die Lossless-Option sowohl für WLAN- als auch für Mobilfunk-Streaming auswählen. Sie lässt sich außerdem auch für Downloads einstellen.

Sobald die Option aktiv ist, zeigt dir Spotify einen Lossless-Indikator in der Jetzt-Wiedergabe-Ansicht oder -Leiste. Dieser erscheint auch in der Spotify Connect-Geräteauswahl.