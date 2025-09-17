Eine neue Apple TV-Box ist immer noch in Planung – mit dem iPhone Air als Inspiration

Kurze Zusammenfassung Apples lang erwartetes Update für die Apple TV-Box wird weiterhin erwartet. Es wird behauptet, dass wir bis Ende 2025 ein neues Streaming-Gerät sehen werden.

Apples jüngstes Awe Dropping Event war vollgestopft mit Neuheiten – doch ein paar Geräte fehlten überraschenderweise auf der Bühne.

Im Vorfeld wurde gemunkelt, dass wir auch einen neuen Apple AirTag und einen HomePod mini zu sehen bekommen – beides blieb aus – und auch das schon lange erwartete Update der Apple TV 4K-Box ließ auf sich warten.

Branchenexpert*innen sind sich jedoch sicher, dass Apple für dieses Jahr noch nicht mit allen Ankündigungen durch ist und dass die Apple TV 2025 Edition in den kommenden Wochen vorgestellt wird.

So ist etwa Bloomberg-Analyst Mark Gurman überzeugt, dass noch dieses Jahr eine neue Set-Top-Box erscheint. Und mehr noch: Sie soll etwas mit dem kürzlich vorgestellten iPhone Air gemeinsam haben.

Die aktuelle Apple TV 4K-Box ist inzwischen drei Jahre alt, und auch wenn sie immer noch zu den besten Streaming-Geräten gehört, die man kaufen kann, brauchen die internen Komponenten ein Upgrade. Dazu zählt auch der Kommunikationschip – und genau da kommt das Air ins Spiel.

Neue Apple TV 4K-Hardware wird erwartet

Apples schlankestes iPhone wird mit dem brandneuen N1-Chip ausgestattet – einem dedizierten Chip für Bluetooth 6 und Wi‑Fi 7. Damit ist es für drahtlose Verbindungen bestens gerüstet und ermöglicht superschnelles, verzögerungsfreies Streaming.

Davon dürfte auch Apple TV profitieren. Momentan verkable ich meine Apple TV 4K-Box, um 4K Dolby Vision-Video und Dolby Atmos-Sound ohne Aussetzer zu streamen. Mit den neuesten Wi‑Fi- und Bluetooth-Standards könnte dies künftig auch kabellos zuverlässig funktionieren.

Außerdem soll der Chip Unterstützung für das Thread-Mesh-Netzwerkprotokoll bieten, wodurch eine nahtlose Kommunikation mit anderen smarten Geräten im Heimnetzwerk – sowohl aktuell als auch künftig – möglich wird.

Gurman behauptet zudem, dass die neue Apple TV-Box die Hardware für kommende Apple-Intelligence- und Siri-Funktionen mitbringt, die wahrscheinlich schon nächste Woche vorgestellt werden.

Ob das alles wirklich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Da die aktuelle Apple TV 4K bereits 2022 erschien, ist ein Update mehr als überfällig. Wer das bestehende Modell besitzt, sollte Montag, den 15. September, tvOS 26 und das Liquid-Glass-Designupdate erhalten.