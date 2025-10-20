Apples Smart Home Hub könnte endlich auf dem Weg sein ... und diese Infos haben wir bereits

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Apples lang erwarteter Smart-Home-Hub soll laut Bloombergs Mark Gurman weiterhin planmäßig 2026 erscheinen. Das erste Modell wird in Vietnam gefertigt und soll mit einem integrierten Display, dem A18-Chip und eingebauten KI-Funktionen ausgestattet sein. Mit einem erwarteten Preis von rund 300 Euro dürfte sich das Warten auf das neue Apple-Gadget also lohnen.

Apple-Fans warten schon seit Jahren auf einen Smart Home Hub – doch trotz des großen Launch-Events vor ein paar Wochen, wurden sie nicht belohnt. Anfang des Jahres deuteten Berichte bereits darauf hin, dass wir ihn möglicherweise erst 2026 sehen werden, wegen anhaltender Verzögerungen bei Siri – und jetzt scheint das immer wahrscheinlicher.

Laut Bloombergs Mark Gurman ist der Smart-Home-Hub von Apple weiterhin für 2026 geplant. Interessanterweise wird die erste Generation in Vietnam produziert und nicht wie üblich in China – ein deutlicher Wandel in Apples Produktionsstrategie.

Einige Details zum Gerät sind bereits bekannt: Es soll ein integriertes Display, den A18-Chip und eingebaute KI-Funktionen bieten. Das ist das erste größere Update seit Monaten – und es klingt vielversprechend.

(Image credit: Apple)

Gurman berichtet außerdem, dass Apple den Tisch-Hub voraussichtlich für rund 300 Euro anbieten will – wobei das Unternehmen offenbar noch nach Möglichkeiten sucht, die Kosten vor dem Launch zu senken.

Da auch der neue Google Home Speaker Anfang 2026 auf den Markt kommt, wird der Wettbewerb bis zu Apples Einstieg hart sein. Für alle, die tief im Apple-Ökosystem stecken, könnte der Hub jedoch das fehlende Puzzlestück sein, das ihr Smart Home endlich komplett macht.