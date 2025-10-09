Arlos brandneue Sicherheitskameras sind da – und ein Feature begeistert mich besonders

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Arlos neue Essential-3-Reihe ist jetzt erhältlich und bringt das neue KI-gestützte Frühwarnsystem der Marke mit. Es soll Personen, Fahrzeuge, Tiere, Pakete und sogar Brände erkennen und dabei Fehlalarme herausfiltern. Die Serie umfasst insgesamt fünf Kameras, drei für den Außenbereich und zwei für den Innenbereich, mit Preisen ab 99 Euro.

Arlo ist bekannt dafür, einige der besten Sicherheitskameras auf dem Markt anzubieten – aber das hält mich nicht davon ab, begeistert zu sein, wenn die Marke eine komplett neue Serie vorstellt. Tatsächlich ist „begeistert“ wahrscheinlich noch untertrieben.

Die neue Reihe heißt Essential 3-Reihe und bringt endlich mehrere Pan-Tilt-Zoom-Modelle (PTZ) mit. Ursprünglich war sie nur in den USA erhältlich, jetzt ist sie aber auch in Europa und Großbritannien verfügbar.

(Image credit: Arlo)

Im Zentrum der Essential-3-Reihe steht Arlos KI-gesteuertes Frühwarnsystem, das Bedrohungen erkennen soll, bevor sie eskalieren. Es nutzt fortschrittliche Erkennung, Identifizierung und proaktive Warnungen, um dein Zuhause sicher zu halten. Es wirkt dabei ziemlich clever.

Angetrieben von Secure AI geht das System weit über einfache Bewegungsalarme hinaus. Es kann bekannte Personen und Fahrzeuge erkennen, Tiere und Pakete detektieren und sogar Feuer identifizieren, indem es Flammen registriert. Du kannst es auch darauf trainieren, bestimmte Situationen zu erkennen, und es filtert Fehlalarme zuverlässig heraus, indem es zwischen echten Risiken und alltäglichen Bewegungen unterscheidet.

Die Essential-3-Reihe umfasst insgesamt fünf neue Kameras. Für den Außenbereich gibt es die Essential 3 Outdoor PTZ, die Essential 3 Outdoor und die Essential 3 Outdoor XL, die dieselben Funktionen wie das Standardmodell bietet, aber mit bis zu viermal längerer Akkulaufzeit.

Für den Innenbereich stehen die Essential 3 Indoor PTZ und die Essential 3 Indoor zur Verfügung. Beide verfügen über Datenschutzfunktionen wie eine automatische Objektivabdeckung, die du direkt über die App steuern kannst.

(Image credit: Arlo)

Die Arlo Essential-3-Reihe ist ab heute in ganz Europa über den Arlo Online-Shop und andere große Händler erhältlich. Die Preise starten bei 99 Euro für die Essential 3 HD Indoor-Sicherheitskamera, und die meisten Modelle sind als Einzel-, Zwei- oder Dreierpacks verfügbar.