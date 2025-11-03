Der IKEA Smart-Home-Hub bekommt ein kostenloses Update – und funktioniert jetzt mit zwei neuen Geräten

KURZZUSAMMENFASSUNG Der DIRIGERA-Hub von IKEA hat ein großes Update erhalten, das Matter 1.3-Unterstützung hinzufügt. Das bedeutet, dass er jetzt mit Wassersensoren und Energie-Messsteckern von anderen Marken verbunden werden kann. Das Update wird automatisch ausgerollt (oder kann über die IKEA Home Smart App ausgelöst werden) und verbessert auch die Adaptive Beleuchtung, sodass Benutzer*innen sie als Standard festlegen können, damit sie nach manuellen Änderungen automatisch wieder aktiviert wird.

Es war eine ziemlich große Sache, als IKEA endlich Matter-Unterstützung für seinen DIRIGERA-Hub eingeführt hat – ganze zwei Jahre nach der ersten Ankündigung. Dieses Update bedeutete, dass alle IKEA Smart-Home-Produkte endlich mit anderen Matter-unterstützten Geräten und Plattformen funktionieren konnten, was eine ganz neue Welt für das IKEA-Ökosystem eröffnete.

Jetzt gibt es ein weiteres Update, über das man sich freuen kann. Der DIRIGERA-Hub wurde auf Matter 1.3 aufgerüstet, was bedeutet, dass er jetzt mit Wassersensoren und Energie-Messsteckern von anderen Marken verbunden werden kann.

Das DIRIGERA Hub Version 2.866.3 Update sollte automatisch eintreffen, aber wenn du ungeduldig bist, kannst Sie es auch manuell über die IKEA Home Smart App anstoßen.

(Image credit: IKEA)

Abgesehen von den üblichen Wartungs- und Fehlerbehebungen, optimiert das Update auch Adaptive Lighting. Bisher schaltete sich Adaptive Lighting komplett ab, wenn du die Helligkeit oder Farbe einer smarten Lampe manuell geändert hast – und blieb ausgeschaltet. Jetzt kannst du Adaptive Lighting als Standardzustand festlegen, sodass es sich nach jeder manuellen Anpassung automatisch wieder einschaltet.

