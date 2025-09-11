Google aktualisiert seine Home-App mit neuen Kamerafunktionen – aber ist es einfach nicht genug?

SCHNELLE ZUSAMMENFASSUNG Google hat seine Google Home-App mit neuen Sicherheitskamerafunktionen aktualisiert – und sich nach anhaltenden Störungen ein wenig entschuldigt. Verfügbar auf iOS- und Android-Geräten, umfassen diese Kamera-Upgrades verbesserte Benachrichtigungen, Vorschau-Schnappschüsse und Live-Wiedergabe.

Es ist sicher zu sagen, dass es Google Home in den letzten Monaten nicht unbedingt toll ging. Nest-Nutzer*innen haben sich über Störungen ihrer Smart-Home-Geräte beschwert, die sich hauptsächlich darauf konzentrierten, dass Google Assistant Befehle missverstand oder völlig ignorierte.

Diese Probleme setzten sich fort mit Berichten von Nutzer*innen, dass ihre Smart-Lichter nicht mehr richtig funktionierten. Nach diesen Berichten entschuldigte sich Google, aber es schien nichts wirklich unternommen zu werden, was Gerüchte über eine Klage auslöste.

Jetzt haben wir dank dieses jüngsten Updates der Google Home-App mehr Antworten erhalten. Wie in der Google-Nest-Community veröffentlicht, hat die Google Home-App neue Funktionen und Leistungsverbesserungen erhalten, um dein Nest-Kameraerlebnis zu verbessern.

Jetzt in der Google Home-App verfügbar, können Vorschaubilder in Kamerakacheln angezeigt werden, sodass du deine Sicherheitskamera schnell sehen und identifizieren können, ohne auf die Live-Ansicht warten zu müssen. Ereignisbenachrichtigungen Vorschauen kommen jetzt mit einem statischen Thumbnail und einer großen animierten Vorschau, die du auf einem iOS-Gerät drücken und halten oder auf einem Android-Gerät den Erweiterungspfeil klicken können.

Apropos Live-Ansicht, Google hat auch die Zuverlässigkeit und Genauigkeit in Bezug auf die Online- oder Offline-Verfügbarkeit deiner Kamera verbessert. Wenn deine Kamera offline ist, wirst du in der Google Home-App benachrichtigt und ihr Live-Stream wird ordnungsgemäß wiederhergestellt, anstatt eine ärgerliche Fehlermeldung anzuzeigen.

(Image credit: Google)

Die Google Home-App wurde weiter mit besserer Videoverlauf- und Zeitachsenüberprüfung aktualisiert, sodass du schnell durch Aufnahmen mit Suchknöpfen und durch Tippen nach links oder rechts auf das Video scrollen kannst. Das Scrollen im Allgemeinen wurde auf Android reaktionsschneller und flüssiger gemacht, außerdem hat die Google Home-App jetzt Wischgesten, um verschiedene Funktionen zu navigieren.

Die Google Home-App hat auch die Kameraleistung mit besseren Signalen, reduzierter Latenz und weniger 'kein Video verfügbar'-Fehlern verbessert. Sie konzentriert sich auch darauf, die Leistung der originalen Nest Cam, Cam Outdoor und Nest Doorbell-Geräte zu verbessern, einschließlich schnellerer Uploads und weniger Video- und Audio-Upload-Fehler.

Nach diesen Updates – und den bereits erwähnten Fehlern und Störungen – hat Google in seinem Nest Community-Post auch eine Art Entschuldigung aufgenommen. Am Ende der Updates sagte Google: „Auch wenn wir nicht immer das Ziel erreichen, bleiben wir unserem Engagement treu, auf unsere Nutzer*innen zu hören und initiative, zuverlässige und leistungsstarke Kamerafunktionen für euer Zuhause zu entwickeln."

Google sagte weiter, dass sie dankbar für das Engagement und Feedback seien und es bald weitere Kamera-Verbesserungen geben werde. Obwohl es keine wirkliche Entschuldigung für die anderen gemeldeten Probleme gab, ist es gut zu sehen, dass etwas unternommen wird, aber für einige Nutzer*innen ist es wahrscheinlich zu spät.