Google beendet offiziell den Support für ältere Nest-Thermostate – was das für dich bedeutet

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Google hat angekündigt, dass es keine Software-Updates mehr für seine älteren Nest-Thermostate bereitstellen wird, einschließlich der Generation 1 und Generation 2 Learning Thermostate. Ein/e Reddit-Nutzer*in plant jedoch, eine Website oder einen Server zu erstellen, damit Benutzer*innen weiterhin auf ihre Funktionen zugreifen können.

Es ist offiziell – nach monatelangen Spekulationen hat Google offiziell angekündigt, dass es den Support für seine älteren Nest- Smart-Thermostate beendet. Aber eine seltsame Lösung scheint von einem Reddit-Nutzer aufgetaucht zu sein – hier ist alles, was du wissen musst.

Anfang dieses Jahres kündigte Google an, dass es den Support für seine älteren Nest-Thermostate einstellen würde. Ab dem 25. Oktober 2025 werden Googles Learning Thermostate, einschließlich der 1. Generation (2011), der 2. Generation (2012) und der 2. Generation Europa-Version (2014), keinen Support oder Software-Updates mehr erhalten.

Was das für dich bedeutet, ist, dass dein älteres Nest-Thermostat sich nicht mehr mit den Google Nest- oder Google Home-Apps verbinden wird. Daher wirst du keinen Zugriff mehr auf die meisten seiner intelligenten Funktionen oder die Konnektivität haben. Im Wesentlichen hat sich dein smartes Thermostat in ein 'dummes' Thermostat verwandelt.

Benutzer*innen können ihre Nest-Thermostate weiterhin manuell einstellen, um die Temperatur zu ändern, aber die Fernbedienungen wurden entfernt, sodass du deine Heizung nicht mehr einstellen kannst, während du nicht zu Hause bist. Du kannst sie auch nicht mit deinem Smartphone steuern, und du erhältst keine Benachrichtigungen über Bugs oder Updates.

Alte Nest-Thermostat-Nutzer*innen können weiterhin die Auto-Schedule-Einstellungen verwalten und zwischen Temperaturmodi wechseln, aber dies geschieht am Gerät und nicht in einer App. Dies entfernt effektiv auch die Unterstützung für Drittanbieter-Assistenten und Geräte.

(Image credit: Nest)

Dieses Update hat viele Benutzer*innen betroffen, aber es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst, um dein Google Nest-Thermostat weiterhin zu verwenden. Google hat kürzlich neue Nest-Produkte angekündigt , einschließlich eines neuen Nest-Thermostats, sodass du dein Gerät aufrüsten kannst, wenn du das Nest-Ökosystem magst.

Aber wenn du kein neues Gerät kaufen möchtest, könnte ein/e Reddit-Nutzer*in eine Lösung haben . In einem Beitrag namens ‚Don’t throw away your Nest Thermostat Gen 1 & 2‘ sagte die Nutzer*in, dass er/sie an einem Projekt arbeite, um „Dir zu ermöglichen, die gleiche Funktionalität von Nest wiederherzustellen, ohne die Nest/Google-Server zu benötigen.“

Details sind spärlich, aber der Beitrag geht weiter, dass sie eine Website/einen lokalen Server für die Gen 1 und Gen 2 Nest-Thermostate erstellen werde, um diese anstelle der Nest-App zu verwenden – wir müssen abwarten und sehen was sich da entwickeln wird.