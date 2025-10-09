Google gibt Hinweise auf einen neuen Nest Hub

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Google hat einen Hinweis auf einen neuen zukünftigen Nest Hub gegeben. Zwar wurde noch nichts offiziell bestätigt, aber der Chief Product Officer von Google Home erklärte, dass Google Smart Displays definitiv Teil der zukünftigen Pläne sind.

Wenn du seit Jahren auf einen neuen Google Nest Hub hoffst, könntest du laut einem aktuellen Interview Glück haben. Google hat gerade einen deutlichen Hinweis gegeben, dass neue Google Nest Smart Displays in Zukunft erscheinen könnten – und dafür haben wir Gemini zu danken.

Nach Jahren – ja, Jahren – relativer Stille rund um neue Google-Nest-Produkte war 2025 voll von Ankündigungen. Ein neuer Google Home Speaker wurde vorgestellt, dazu neue Nest-Kameras und Video Türklingeln, was uns wieder richtig neugierig auf Googles Präsenz im Smart-Home-Bereich gemacht hat.

Der letzte Nest Hub und Nest Hub Max wurden 2021 auf den Markt gebracht, es sind also inzwischen vier Jahre vergangen, seit wir ein ansprechendes Smart Display von Google gesehen haben. Letztes Jahr gab es bereits Gerüchte über einen neuen Nest Hub, die sich aber nicht bestätigten – bis jetzt, scheint es.

In einem Interview mit The Vergecast sprach Anish Kattukaran, Chief Product Officer von Google Home, darüber, dass Google Pläne für Smart Displays hat und bald Neuigkeiten teilen wird – viele Details gibt es zwar noch nicht, aber es ist immerhin ein Hinweis.

Auf The VergeCast deutete Kattukaran an, dass potenzielle neue Nest Hubs eng mit der Weiterentwicklung von Gemini for Home zusammenhängen. Er sagte:

„Das Smart Display ist ein unglaubliches Format, um mit etwas wie Gemini for Home zu interagieren“ und lobte das Mikrofon und den Bildschirm als großartige Möglichkeit, Informationen zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren.

Kattukaran fügte hinzu, dass Kameras in Smart Displays „das visuelle Element zur Multi-Modality von Gemini hinzufügen… Wenn ich sehe, wohin sich Gemini for Home und Gemini allgemein entwickeln, fühlt es sich fast wie das ultimative Format an, um ein wirklich großartiges Home-Erlebnis zu liefern. Deshalb werden wir weiterhin in diese Kategorie investieren.“

Und das war’s auch schon! Trotz der wenigen Details ist es schön zu wissen, dass neue Nest Smart Displays auf dem Radar sind. Wann sie verfügbar sein werden, welche Funktionen sie bieten, wie sie aussehen oder wie teuer sie werden – darüber wissen wir bisher noch nichts.