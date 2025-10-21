Google Nest-Lautsprecher und -Thermostat erhalten jetzt ein frisches Gemini-Farbupdate

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Google verteilt Firmware-Updates für seine bestehenden Nest-Lautsprecher und -Thermostate. Die Nest Mini und Audio-Lautsprecher haben jetzt neue farbige Lichter, während das Nest Learning Thermostat neue Illustrationen und Animationen auf dem Display erhält.

Google hat kürzlich jede Menge neue Smart-Home-Produkte vorgestellt, aber ältere Nest-Lautsprecher und Thermostate wurden nicht vergessen. Dank des neuesten Updates bekommen die Nest Mini und Audio-Lautsprecher jetzt ein Gemini-Farbupgrade, und das Nest Learning Thermostat zeigt ebenfalls neue, spielerische Illustrationen.

Google Gemini wurde letzte Woche für Nest-Geräte ausgerollt und bietet Nutzer*innen Early Access, sobald das Update für Geräte in ihrer Region verfügbar ist. Das aktuelle Firmware-Update für bestehende Nest Audio und Mini Smart Speakers wurde von Reddit-Nutzer*innen entdeckt und ist über Googles Preview-Programm verfügbar.

Wenn Nutzer*innen „Hey Google“ zu ihrem Nest Audio oder Nest Mini sagen, leuchten die vier Punkte oben auf den Geräten nun in verschiedenen Farben auf. Früher war es nur ein weißes Licht; jetzt blinken die vier Lichter blau, rot, gelb und grün, passend zur Gemini-Farbpalette.

Nicht nur die Lautsprecher erhalten ein unterhaltsames Upgrade: Die vierte Generation des Nest Learning Thermostats hat jetzt vier neue „Designs“, die es wie kleine Kunstwerke erscheinen lassen.

(Image credit: Google)

Auf dem Farsight-Display des smarten Thermostats zeigen die neuen Designs botanische Illustrationen, entworfen von der Illustratorin und Animatorin Mathilde Loubes. Die Pflanzenmotive durchlaufen 12 Animationen von Früchten und Blumen, passend zur jeweiligen Jahreszeit, sodass sich der Bildschirm jeden Monat ändert.

Google hat außerdem drei weitere Stile hinzugefügt: Ein minimalistisches Design, ein Temperatur-Controller-Design und das klassische Nest-Design, das dem ursprünglichen Thermostat ähnelt. Auf dem Farsight-Bildschirm ist die Kunst aus bis zu 6 m Entfernung sichtbar, und beim Näherkommen werden alle Thermostat-Details angezeigt, inklusive Temperatur, Uhrzeit und Datum.

Die neuen Designs des Nest Learning Thermostats sind über das Einstellungsmenü verfügbar, sodass ihr die neuen Herbst-/Winter-Designs sofort ausprobieren könnt.