Google Nest-Leak zeigt neue Kamera- und Türklingel-Serie bereits in Geschäften

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Ein Reddit-Nutzer berichtete, dass er die neue Smart-Home-Serie von Google Nest bei Home Depot gesehen hat. Die Fotos zeigen die neuen Nest Outdoor- und Indoor-Kameras sowie die Nest Türklingel in neuer '2K'-Verpackung und potenziellen Preisen.

Nach dem Made by Google-Event – das seltsamerweise ruhig in Bezug auf Smart-Home-Einführungen war – wurde eine Serie von Google Nest-Geräten geleakt, darunter Outdoor- und Indoor-Kameras sowie eine Nest Türklingel. Jetzt wurden alle drei neuen Geräte in Home Depot-Filialen gesichtet.

Auf Reddit gepostet, sah ein/e Nutzer*in, der Home Depot besuchte, dass der Einzelhändler die neuen Google Nest-Produkte bereits in den Regalen hatte. Während die Produkte hinter Gitter waren und daher noch nicht gekauft werden können, zeigen die Fotos deutlich die neuen Produkte, ihre Verpackung und potenzielle Preise.

Die aktualisierte Verpackung zeigt die Sicherheitskameras und die Türklingel, die ihren Vorgängern ähnlich sehen. Die Hauptänderung an der Verpackung ist '2K', das nach dem Produktnamen kommt. Es wird erwartet, dass alle neuen Google Nest-Produkte mit 2K-Auflösung kommen, daher ist dies eine schöne Bestätigung, dass dieser frühere Leak wahr ist.

Aufmerksame Reddit-Nutzer*innen entdeckten auch, dass ein 'With Gemini'-Abzeichen an der Seite der Boxen war. Soweit wir sehen können, wurden keine weiteren Funktionen auf der Verpackung gedruckt, außer 'Wired'.

Die Preise wurden auch für die Kameras und Video-Türklingel enthüllt, obwohl sich dies ändern könnte, bevor die Produkte offiziell zum Kauf verfügbar sind, was im Oktober erwartet wird. Den Bildern nach zu urteilen, könnte die Nest Türklingel circa 150,00 € kosten, während die Kameras bei 90,00 € beginnen könnten.

Und das ist nicht der einzige Leak, der kürzlich herauskam. Wie von Android Authority entdeckt, sind die neuen Nest-Produkte in der neuesten Version der Google Home-App aufgetaucht. Es gibt bereits Einrichtungsoptionen, die bereitstehen, damit Benutzer*innen mit den neuen Produkten loslegen können, sobald sie auf den Markt kommen.