Googles geleakter Smart Speaker könnte 360‑Audio unterstützen – wir sagen dir, was bisher bekannt ist

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Laut Version 3.41 von Google Home für Android könnte der geleakte intelligente Lautsprecher Google Home Speaker heißen und mit 360-Grad-Audio ausgestattet sein.

Nach dem Event Made by Google, das überraschend wenig zu Smart-Home-Neuheiten verriet, entdeckten aufmerksame Zuschauer*innen in den Event-Videos einen möglichen neuen Google Smart Speaker.

Glücklicherweise mussten wir nicht lange im Unklaren bleiben: Android Headlines bestätigte, dass ein Gemini-betriebener Smart Speaker auf dem Weg ist. Zusammen mit einer Reihe neuer Google Nest-Produkte sollen der neue Speaker, Nest-Kameras und Türklingeln am 1. Oktober auf den Markt kommen – Details zum Speaker selbst wurden bislang aber noch zurückgehalten.

Bis jetzt, denn während Android Headlines ursprünglich prognostizierte, dass der neue Google-Speaker Google Home Speaker heißen würde, wurde dies nun in Version 3.41 von Google Home für Android bestätigt. Es könnte weiterhin ein Platzhaltername sein, aber da viele Medien ihn bereits so nennen, hoffen wir, dass es wirklich stimmt.

Neben diesem neuen „Leak“ gibt es auch ein paar spärliche Details zum Speaker selbst – aber besser als nichts! Das neueste Update wurde von 9to5Google entdeckt, das Einleitungsstrings zur neuen Google Home Speaker-Version aufgespürt hat.

(Image credit: Made by Google)

Folgendes wurde entdeckt: „Genieße 360‑Audio auf dem Google Home Speaker und 2K‑Video auf den neuen Nest-Kameras und Türklingeln, entwickelt, damit du das Beste aus deinem Gemini for Home herausholst.“ Da Google plant, Gemini langfristig den Google Assistant ablösen zu lassen, wird dies auch für Smart-Home-Funktionen bestätigt: „Treffe Gemini, deinen neuen Sprachassistenten.“

Weitere Neuigkeiten rund um Google: Die Marke ersetzt Nest Aware durch Home Premium. Ein weiterer Fund von 9to5Google zeigt, dass „Google Home Premium in deinem Google One Abo enthalten ist“. Eine neu gestaltete App ist ebenfalls auf dem Weg, und mit dem neuen Gemini-Assistenten wird erwartet, dass er bessere Automationen und flüssigere Gespräche ermöglicht.

Auch Google Home Premium Advanced wurde bestätigt. Im Vergleich zu den aktuellen Nest Aware-Plänen scheint das neue Home Premium-Abo inhaltlich gleich zu bleiben, nur unter neuem Namen. Wir müssen also abwarten, was die neuen Pläne tatsächlich bieten.