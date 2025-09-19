Govee bringt seine meistverkauften smarten Außenleuchten rechtzeitig zur Feiertagssaison auf den neuesten Stand

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Govee hat seine Outdoor-Favoriten – die Eiszapfen-Lichterkette und die Weihnachtslichterkette 2 – pünktlich zur Feiertagssaison neu aufgelegt. Beide sind wasserdicht, per App steuerbar und bieten zahlreiche dynamische Presets sowie Unterstützung für Matter und Sprachassistenten. Die Govee Eiszapfen-Lichterkette startet bei 149,99 Euro, während die Govee Weihnachtslichterkette 2 ab 109,99 Euro erhältlich ist. In den USA gibt es zudem längere Varianten mit bis zu 100 m Länge.

Govee hat zwei seiner beliebtesten Outdoor-Lichter pünktlich zur Feiertagssaison leicht überarbeitet – die Eiszapfen-Lichterkette und die Weihnachtslichterkette 2. Beide sind für den Außeneinsatz gemacht, also wasserdicht, robust und perfekt, um dein Zuhause für die kommenden Feierlichkeiten zu schmücken.

Soweit erkennbar, wurde vor allem die Verpackung aktualisiert – verständlich nach Govees neuestem Launch auf der IFA. Beide Sets sind über den Govee-Onlineshop erhältlich, und das Beste: Sie sind in Europa, Großbritannien und den USA verfügbar.

Die Eiszapfen-Lichterkette gibt es in 10-Meter- und 20-Meter-Versionen, die 149,99 Euro bzw. 269,99 Euro kosten. Die Weihnachtslichterkette 2 ist als 10-Meter- oder 20-Meter-Variante für 109,99 Euro bzw. 149,99 Euro erhältlich. Zusätzlich gibt es 50-Meter und 100-Meter Versionen, die allerdings exklusiv in den USA verkauft werden.

(Image credit: Govee)

Die Govee Eiszapfen-Lichterkette ist mit den verbesserten RGBIC-LED-Lichtern der Marke ausgestattet und bietet Nutzer*innen 16 Millionen Farben zur Auswahl sowie 78 voreingestellte dynamische Szenen in der Govee Home App.

Die Weihnachtslichterkette 2 bringt noch mehr Abwechslung: Sie ist mit weißem oder grünem Kabel erhältlich, nutzt RGBWIC-LED-Lichter und bietet über 130 voreingestellte Szenen. Zusätzlich können Nutzer*innen eigene dynamische Lichteffekte manuell entwerfen – oder die Arbeit einfach Govees KI-Assistenten überlassen.

Beide Produkte sind mit der Govee Home App, Matter sowie gängigen Sprachassistenten kompatibel – und wenn du meinen Artikel über die Fünf Dinge, die ich über Matter gelernt habe gelesen hast, weißt du, warum genau das so wichtig ist.