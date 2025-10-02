Govees neue Sternenlichtprojektoren holen dir den Nachthimmel ins Wohnzimmer

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Govee hat schnell nach seiner IFA-Enthüllung zwei neue Sternenlichtprojektoren vorgestellt – den Govee Galaxy Lichtprojektor 2 Pro und den Govee Sternenlichtprojektor Ozeanwelle. Der Govee Galaxy Lichtprojektor 2 Pro kostet 179,99 Euro, während die Ozeanwellen Edition zu einem erschwinglicheren Preis von 99,99 Euro erhältlich ist. Beide sind jetzt über den Govees Online-Shop und Amazon verfügbar, mit baldiger Verfügbarkeit in Europa.

Vor ein paar Wochen auf der IFA hat Govee bereits ganze Reihe neuer Entertainment- und Ambient-Beleuchtungsprodukte vorgestellt – darunter den Govee Sternenlichtprojektor Nebel mit seinen dynamischen Sieben-Zonen-Nebel-Effekten und grünen Laser-Sternen. Jetzt legt die Marke nach und bringt zwei weitere Projektoren auf den Markt, die das stetig wachsende Sortiment erweitern.

Neu dabei sind der Govee Galaxy Lichtprojektor 2 Pro und der Govee Sternenlichtprojektor Ozeanwelle. Beide sollen ein Stückchen Kosmos ins Zuhause bringen – egal ob fürs traumhafte Schlafzimmer-Setup, entspannte Wohlfühlmomente oder einfach zum Genießen eines spektakulären Sternenhimmels.

Der Galaxy Lichtprojektor 2 Pro startet bei 179,99 Euro, während der Sternenlichtprojektor Ozeanwelle bei 99,99 Euro liegt. Beide Modelle sind ab sofort im Govee Online-Shop und bei Amazon erhältlich.

Govee Galaxy Lichtprojektor 2 Pro (Image credit: Govee)

Der Govee Galaxy Lichtprojektor 2 Pro holt das Weltall nach Hause – ausgestattet mit einer verbesserten 4-MP-HD-Linse, einer laminierten Glas-Scheibe und 8K-Ultra-HD-Bildqualität. Mit doppelt so hoher Auflösung wie sein Vorgänger und einer Helligkeit von bis zu 230 Lux liefert er gestochen scharfe, lebendige Details von Nebeln und der Milchstraße – selbst bei wenig Licht.

Im Paket sind acht Projektionsscheiben, über 20 vorinstallierte kosmische Effekte und zwei dynamische Laserbewegungen enthalten, die ein echtes interstellares Erlebnis schaffen. Dank integriertem Audio lassen sich die Sterne sogar mit White Noise oder Musik synchronisieren – perfekt zum Einschlafen, Meditieren oder einfach zum Runterkommen.

(Image credit: Govee)

Der Govee Sternenlichtprojektor Ozeanwelle verwandelt dein Zimmer in eine beruhigende Unterwasserwelt. Mit seiner Dual-Linsen-Technologie projiziert er fließende, strukturierte Wasser-Effekte auf bis zu 50 m² und hüllt den Raum in dynamische, entspannende Wellen.

Helligkeit, Geschwindigkeit und Intensität lassen sich komplett anpassen – oder du wählst aus über 40 voreingestellten Szenen. Ein integrierter Sleep-Mode dimmt das Licht sanft in der Nacht und lässt es am Morgen wieder heller werden, während 18 White-Noise-Optionen oder Bluetooth für das passende Sounderlebnis sorgen.

Govee Sternenlichtprojektor Nebel (Image credit: Govee)

Alle drei Projektoren, einschließlich des Govee Sternenlichtprojektor Nebel, bieten dank Matter-Kompatibilität intelligente Integration. Sie arbeiten nahtlos mit Alexa, Google Home und Apple Home und Nutzer*innen können Timer setzen, Visuals anpassen und Schlaf- und Toneinstellungen über die Govee Home App feinstimmen.