IKEA steht kurz davor, 8 Smart-Home-Geräte auf den Markt zu bringen – und sie sind alle (endlich) Matter-kompatibel

SCHNELLE ZUSAMMENFASSUNG Acht neue IKEA-Produkte sind im Distributed Compliance Ledger (DCL) mit Matter-Zertifizierung aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass die Einführung schneller voranschreitet als erwartet. Insgesamt sind 20 Geräte geplant, die im Januar und April 2026 auf den Markt kommen sollen und mehrere scheinen Upgrades bestehender Modelle zu sein.

IKEA hat sich einen starken Ruf dafür aufgebaut, einige der erschwinglichsten und überraschend leistungsfähigsten Smart-Home-Geräte herzustellen, insbesondere mit seinen jüngsten Veröffentlichungen. Allerdings schränkt wie bei vielen Marken das Fehlen von Matter-Kompatibilität ein, wenn man sein Setup mit Geräten außerhalb des IKEA-Ökosystems integrieren möchte.

Nun scheint sich das zu ändern, denn acht neue IKEA-Produkte sind gerade im Distributed Compliance Ledger (DCL) mit Matter-Zertifizierung aufgetaucht. IKEA hatte bereits neues Smart-Home-Equipment im Juli angedeutet, aber diese Einträge lassen vermuten, dass die Dinge schneller vorangehen als erwartet.

Insgesamt sind 20 Matter-fähige Geräte geplant, wobei die erste Welle im Januar 2026 kommt, gefolgt von weiteren im April 2026.

Der Timmerflotte Temperatur- und Feuchtigkeitssensor tauchte bereits im März in einer FCC-Regulierungsanmeldung auf (Image credit: FCC / IKEA)

Aus den Einträgen geht hervor, dass mehrere dieser Geräte Upgrades bestehender Produkte sind. Zum Beispiel scheinen drei neue Sensoren die Modelle des letzten Jahres zu ersetzen, während der Alpstuga Luftqualitätsmonitor auf dem Vindstyrka-Sensor aufbaut.

Der Timmerflotte Temperatur- und Feuchtigkeitssensor taucht ebenfalls auf, was nach seiner FCC-Anmeldung im März Sinn ergibt. Wir bekommen auch zwei neue Bilresa Smart-Schalter – einen mit einem Scrollrad, einen anderen mit Doppeltasten –, die Anfang dieses Jahres gerüchteweise erwähnt wurden.

Wir werden auf Launch-Updates achten, aber es ist sicher zu sagen, dass IKEAs Matter-betriebene Smart-Home-Produktreihe ziemlich aufregend sein werden.