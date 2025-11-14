IKEAs neue Smart-Home-Reihe ist da – aber braucht man dafür einen Hub?

Online war gestern einiges los, nachdem IKEA ganz nebenbei an einem Donnerstag um 15 Uhr einfach mal 21 neue Smart-Home-Geräte vorgestellt hat. Ich wäre überrascht, wenn du die Ankündigung nicht mitbekommen hast. Falls doch, kannst du meine Favoriten hier nachlesen.

Das Spannende daran: Alle neuen Geräte unterstützen Matter. Und das ist ziemlich bemerkenswert, vor allem bei den üblich niedrigen Preisen. Viele sind jedoch noch unsicher, was Matter genau kann und wofür man es braucht, weshalb direkt einige wichtige Fragen aufgetaucht sind.

Da ich seit einiger Zeit Matter-fähige Produkte teste, wollte ich mir gleich die Frage vornehmen, die mir seit dem Launch am häufigsten begegnet ist: „Brauche ich einen Smart-Home-Hub, um die neuen IKEA-Geräte zu nutzen?“

(Image credit: IKEA)

Also, hier ist die kurze Antwort: Ja, du brauchst einen Hub. Alle Matter-fähigen Geräte benötigen einen Smart-Home-Hub, damit sie überhaupt genutzt werden können. IKEA hat nicht bestätigt, dass die neuen Geräte – wie manche älteren Modelle – zusätzlich über Bluetooth laufen. Deshalb sollte man nicht damit rechnen, dass sie ohne Hub auskommen.

Die gute Nachricht ist, dass du sie dank Matter mit jedem kompatiblen Hub verbinden kannst, nicht nur mit dem von IKEA. Du kannst also Hubs von Google, Amazon, Apple oder IKEAs eigenem DIRIGERA nutzen, der kürzlich ein Matter-Update erhalten hat.

Der DIRIGERA-Hub kann außerdem als Brücke für IKEAs ältere Smart-Home-Geräte dienen. So kannst du alles über ein einziges System steuern. Du musst dir also keine Sorgen machen, falls du noch Geräte der vorherigen Generation besitzt.

IKEA Dirigera Smart-Home-Hub (Image credit: IKEA)

Kurz gesagt: Ja, du brauchst einen Hub, aber nein, er muss nicht von IKEA sein. Genau das ist der Vorteil von Matter.

Hast du noch Fragen? Schreib sie gern unten rein, und ich gebe mein Bestes, sie zu beantworten!