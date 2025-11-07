Kannst du keine Video-Türklingel installieren? Rings neue Intercom Video ist die perfekte Lösung für Mieter*innen

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Ring hat Intercom Video angekündigt, ein neues Smart-Home-Gerät, das mit Video-Gegensprechanlagen kompatibel ist, sodass Wohnungsbewohner*innen sehen können, wer sich vor ihrem Gebäude befindet. Ring Intercom Video ist jetzt in Großbritannien zu einem Einführungspreis von 69,99 € erhältlich.

Ring hat gerade sein neues Intercom Video-System angekündigt, ein intelligentes Gerät, das die Sicherheit für Bewohner*innen von Häusern, Mietwohnungen sowie WGs verbessern soll. Dies ist ein Wendepunkt für diese Arten von Unterkünften und es wird dich nicht mal ein Vermögen kosten.

Für diejenigen, die in Mietwohnungen leben, kann die Einrichtung einer Video-Türklingel schwierig sein. Abgesehen davon, dass man nichts dauerhaft installieren möchte, wenn ein Umzug bevorsteht, sind Video-Türklingeln oft in Gemeinschaftsbereichen aufgrund rechtlicher und Datenschutzprobleme nicht erlaubt.

Aber das bedeutet, dass, wenn jemand an deiner Tür klingelt, du möglicherweise nicht weißt, wer das ist. Aber Ring konzentrierte sich darauf, dieses Problem mit der Audio-Version seines Intercom-Produkts zu lösen, das 2022 debütierte.

Nach diesem Erfolg hat Ring nun Intercom Video angekündigt, das Wohnungsbesitzer*innen und Mieter*innen mehr Sichtbarkeit und Kontrolle über die Eingänge deines Gebäudes bietet. Wenn es mit kompatiblen Video-Gegensprechanlagen verbunden ist, ermöglicht das Ring Intercom Video dir, Personen und Besucher*innen außerhalb deines Gebäudes zu sehen und mit ihnen zu sprechen.

(Image credit: Ring)

Wie die Video-Türklingeln von Ring verfügt auch das Intercom Video über eine Live-Videoansicht und eine Zwei-Wege-Kommunikation. Mit der Ring-App können Benutzer*innen überprüfen, wer sich vor ihrem Gebäude befindet, mit ihnen sprechen und Besucher*innen Zugang gewähren.

Während das Ring Intercom Video über dein Smartphone gesteuert wird, ist es auch ein physisches Gerät, das du in deinem Haus oder deiner Wohnung installieren kannst. Es erfordert keine strukturellen Änderungen an der Innen- oder Außenseite deines Hauses und soll Berichten zufolge in weniger als einer Stunde eingerichtet sein.

Rings neues Intercom Video ist eine ideale Lösung für Mieter*innen und Bewohner*innen von Gemeinschaftsgebäuden, um dein Zuhause zu schützen, ohne gegen gesetzliche Bestimmungen zu verstoßen oder etwas Dauerhaftes oder Übermäßig kompliziertes installieren zu müssen. Es ist auch nicht teuer, da das Ring Intercom Video für einen Einführungspreis von 69,99 € erhältlich ist.