Keine Panik – aber eines der neuen LED-Lichtstreifen von Philips Hue ist Wochen zu früh angekommen

SCHNELLE ZUSAMMENFASSUNG Philips Hue hat seinen neuen Flux-Lichtstreifen in Europa früher als erwartet auf den Markt gebracht, nachdem er auf der IFA zusammen mit sechs anderen LED-Lichtstreifen vorgestellt wurde. Jetzt erhältlich in Längen von 3m bis 10m in Ländern wie den Niederlanden, Spanien und Frankreich (ab 69,99 €), sollte der Streifen ursprünglich zwischen Oktober und Dezember eingeführt werden.

Erst letzte Woche hat Philips Hue eine ganz neue Reihe von sieben LED-Lichtstreifen vorgestellt, die sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen und Preisen geeignet sind. Sie sollten ursprünglich zwischen Oktober und Dezember auf den Markt kommen, aber es wurde nun bestätigt, dass der Philips Hue Flux-Lichtstreifen frühzeitig in Europa erhältlich ist.

Er ist bereits in Längen von 3m, 4m, 5m und 10m in Ländern wie den Niederlanden, Spanien und Frankreich erhältlich, mit Preisen ab 69,99 €.

(Image credit: Philips Hue)

Die Flux-Streifen sind für den Innenbereich konzipiert, schneidbar und erweiterbar, sodass du sie genau richtig abschneiden kannst. Jeder verwendet Chromasync-Technologie für eine sanftere und genauere Farbmischung, mit einstellbaren Schattierungen und Temperaturen. Die Helligkeit reicht von 1.200 Lumen (3m-Version) bis zu 2.000 Lumen (10m-Version) und jeder Streifen sollte etwa 25.000 Stunden halten.

Genau wie der Rest der besten Philips Hue Lichter erhalten Benutzer*innen die volle Kontrolle in der App – sei es zum Dimmen, Auswählen von voreingestellten Szenen oder Erstellen individueller Effekte.