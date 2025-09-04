Philips Hue fügt 24 Stunden kostenloses Videomaterial mit dem neuesten Update hinzu – man braucht kein Abo

Kurze Zusammenfassung Philips Hue hat gerade angekündigt, dass alle Hue Secure-Nutzer*innen bald 24 Stunden kostenlosen Videoverlauf erhalten, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist. Diese Funktion wird später in diesem Jahr für alle Hue Kameras und Türklingeln eingeführt. Das Update erfolgt zusammen mit der Einführung der Hue Secure Video Türklingel in Europa und Nordamerika im Oktober, sowie einer neuen verkabelten 2K-Sicherheitskamera.

Mit der IFA, die jetzt in vollem Gange ist, erwarten wir heute eine Flut von Smart-Home-Ankündigungen – aber Philips Hue wollte nicht warten. Die Marke veranstaltete gestern Abend ihr eigenes Event und stellte vor, was sie als ihren größten Produktlaunch aller Zeiten bezeichnet, und neben glänzenden neuen Geräten gab es ein paar Updates, die wirklich meine Aufmerksamkeit erregten.

Es wurde bekannt gegeben, dass alle Hue Secure-Nutzer*innen bald Zugriff auf 24 Stunden kostenlosen Videoverlauf erhalten, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist. Das sind ziemlich große Neuigkeiten, insbesondere wenn man bedenkt, dass hinter solchen Vorteilen normalerweise zusätzliche Kosten stecken.

Laut der Pressemitteilung von Hue wird die Funktion noch in diesem Jahr allen Nutzer*innen von Hue Secure Kameras und Türklingeln ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen.

Eine Auswahl neuer Produkteinführungen, die Philips Hue gestern Abend enthüllte (Image credit: Mat Gallagher / T3)

Diese Nachricht kommt zusammen mit der Ankündigung, dass die Hue Secure Video Türklingel endlich im Oktober in Europa und Nordamerika ankommt, mit einer brandneuen verkabelten 2K-Sicherheitskamera ebenfalls auf dem Weg. Da so viele Smart-Sicherheitsmarken neue Abonnementgebühren für zuvor kostenlose Funktionen hinzufügen, fühlt es sich erfrischend an, dass Hue das Gegenteil tut.

Als jemand, der Video-Türklingeln ohne Abonnementgebühren liebt, kann ich es kaum erwarten, die neue Hue Secure-Reihe in die Hände zu bekommen und sie zu testen.