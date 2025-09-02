Philips stellt überraschend neuen Smart-Home-Hub mit Matter-Unterstützung vor

Kurze Zusammenfassung Die Philips Dynalite Matter Bridge ist in der CSA-Datenbank aufgetaucht und bestätigt damit die Unterstützung von Matter. Der Smart-Hub richtet sich an den gewerblichen Bereich und ermöglicht die Steuerung vernetzter Geräte, das Einrichten von Zeitplänen und das Auslösen intelligenter Abläufe.

Auch wenn es bereits Anfang des Jahres angekündigt wurde, hat die CSA, die kanadische Normungsorganisation, nun bestätigt, dass Philips’ neuer Smart-Home-Hub Matter-kompatibel ist und es Nutzer*innen ermöglicht, Geräte über eine Vielzahl von Apps und Sprachassistenten zu steuern.

Offiziell trägt es den Namen Philips Dynalite Matter Bridge und ist im Grunde ein Smart-Home-System, das zwei Produkte der Marke vereint. An der Wand montiert, können Nutzer*innen vernetzte Geräte verwalten, Zeitpläne festlegen oder intelligente Routinen auslösen, während das Ethernet Gateway eine sichere Verbindung zwischen Ethernet- und DyNet-Geräten gewährleistet und so die vollständige Steuerung von Philips-Geräten ermöglicht.

Wenn du Philips Dynalite noch nicht kennst: Es gehört weiterhin zu Signify, konzentriert sich aber auf gewerbliche Anwendungen. Die Dynalite Matter Bridge wurde bereits im Juli stillschweigend bestätigt, doch die CSA-Zulassung hat sie offiziell ins Rampenlicht gerückt und das Debüt verdient Aufmerksamkeit.

Beachte: Dieser Hub ist ausschließlich für den kommerziellen Einsatz gedacht, Verbraucher*innen können es also nicht kaufen. Philips-Hue-Nutzer*innen haben jedoch weiterhin die Matter-kompatible Hue Bridge, und es steht ein spannendes Matter-Update für die gesamte Hue-Produktpalette an, das dein Setup noch weiter verbessern könnte.