Tapos neues Security-Kit vereint Flutlicht, Solarpanel und Schwenk-/Neigekamera in einem Gerät

KURZE ZUSAMMENFASSUNG TP-Link hat das Tapo C615F Kit vorgestellt – eine solarbetriebene Sicherheitskamera mit Flutlicht und Schwenk-/Neigefunktion. Das Set soll noch in diesem Jahr offiziell erscheinen und bietet 360°-Abdeckung, KI-Erkennung und intelligente Beleuchtung.

Achtung, Arlo und Ring! TP-Link hat gerade seine neueste Sicherheitskamera vorgestellt – und die vereint gleich mehrere Features in einem cleveren Gerät. Das Tapo C615F Kit kombiniert – einmal tief durchatmen – Flutlicht, Solarpanel und Schwenk-/Neigekamera in einem Gerät und sorgt so für Rundum-Überwachung und Schutz.

Die besten Sicherheitskameras des Jahres setzen klar auf das Motto „mehr ist mehr“. Neben smarter Technik und KI-Erkennung packen viele Hersteller inzwischen gleich mehrere Funktionen in ein Gerät – Solarpanels und Flutlichter gehören dabei zu den beliebtesten Upgrades.

Auch das Tapo C615F Kit macht da keine Ausnahme und das klingt, als hätte es alles, was du dir von einer Sicherheitskamera wünschen kannst. Als kabellose Flutlichtkamera mit Schwenk-/Neigefunktion bietet das Gerät 360°-Abdeckung und ein starkes 800-Lumen-Flutlicht, das dein Grundstück ausleuchtet und Eindringlinge abschreckt, sobald Bewegung erkannt wird.

Apropos Erkennung: Das Tapo C615F Kit nutzt KI, um Personen, Haustiere und Fahrzeuge zu erkennen und zu verfolgen – du bekommst also nur relevante und präzise Benachrichtigungen. Mit einer Auflösung von 2K (3 MP) und Farb-Nachtsicht liefert die Kamera auch bei schwachem Licht oder in völliger Dunkelheit klare Aufnahmen.

(Image credit: Tapo)

Die Helligkeit des Flutlichts im Tapo C615F Kit ist ordentlich stark – lässt sich aber auch individuell anpassen, damit du deine Nachbar*innen nicht störst. Winkel und Leuchtstärke können so eingestellt werden, dass nur bestimmte Bereiche ausgeleuchtet werden. Das Licht kann entweder durch Bewegung aktiviert oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Ein weiteres Highlight ist das Solarpanel: Das Tapo Solar Panel sitzt oben auf der Kamera und lässt sich im Winkel verstellen, um möglichst viel Sonnenenergie einzufangen – so soll das Tapo C615F Kit bis zu 140 Tage Akkulaufzeit schaffen.

Beim Speicher hast du die Wahl: Das Kit bietet 512 GB lokalen Speicher, oder du entscheidest dich für Tapo Care mit Cloud-Speicherung. Da Tapo zu den wenigen Marken gehört, deren Sicherheitskameras kein Abo voraussetzen, könnte das Tapo C615F Kit also ganz ohne laufende Kosten auskommen.

Preis und Verkaufstermin stehen noch nicht fest. Auf der Tapo Website ist das Modell zwar bereits gelistet, trägt aber noch den Hinweis „Demnächst“ erhältlich.