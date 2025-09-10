Wyze stellt die erste 4K-Sicherheitskamera vor – mit einer Funktion, die Nachahmer finden sollte

Bühne frei für die Cam Pan v4

Wyze Cam Pan v4
KURZ ZUSAMMENGEFASST

Wyze hat seine erste 4K-Kamera, die Cam Pan v4, auf den Markt gebracht, die sich durch einen vollständigen 360°-Schwenk und seltenen 180°-Neigung auszeichnet.

Für nur 60 $ (ca. 52 €) bietet sie außerdem Nachtsicht in Farbe, KI-Objektverfolgung, IP65-Wetterbeständigkeit, ein Bewegungs-Spotlight, eine Sirene und verbessertes Zwei-Wege-Audio.

Wyze hat seine erste 4K-Sicherheitskamera, die Wyze Cam Pan v4, auf den Markt gebracht. Während viele andere Marken bereits 4K anbieten, hat Wyze es geschafft, dieses Modell mit seinen herausragenden Schwenk- und Neigungsfunktionen hervorzuheben.

Viele der besten Sicherheitskameras können große Bereiche abdecken, aber vollständiger 360-Grad-Schwenk und 180-Grad-Neigung sind immer noch relativ selten. Immer mehr PTZ-Kameras für Verbraucher*innen können sich vollständig drehen, aber die meisten neigen sich nur etwa 90-120° vertikal. Eine echte 180°-Neigung ist selten, was die Cam Pan v4 zu einer interessanten Option macht, besonders zu ihrem Preis.

Mit nur 60 $ (ca. 52 €) ist sie eine der günstigsten 4K-PTZ-Kameras auf dem Markt und nur in den USA erhältlich.

Wyze Cam Pan v4

Über die Hauptfunktion hinaus bietet sie auch Nachtsicht in Farbe, KI-Objektverfolgung und ist mit IP65 für Staub- und Wasserbeständigkeit bewertet, was sie für den Innen- oder Außenbereich eignet. Es gibt auch ein bewegungsaktiviertes Spotlight, eine eingebaute Sirene und verbessertes Zwei-Wege-Audio gegenüber der vorherigen Version.

Für die Konnektivität unterstützt sie sowohl 2,4GHz als auch 5GHz Wi-Fi und integriert sich mit Alexa, Google Assistant, IFTTT und Wyze Automations. Lokaler Speicher ist über microSDXC-Karten bis zu 512GB verfügbar.

