Xiaomi steht kurz davor, einen intelligenten Wasserfilter auf den Markt zu bringen, der 2 Liter pro Minute filtert

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Xiaomi bringt den neuen Mijia Smart Water Purifier N800G auf den Markt. Das Gerät wird direkt in deine Wasserleitung integriert und ist mit einem eigenen Wasserhahn ausgestattet. Es kann bis zu 2 Liter pro Minute filtern und hat eine Gesamtfiltrationskapazität von 4.000 Litern. Preis und Verfügbarkeit sind zwar noch nicht bestätigt, aber eine Listung auf Xiaomis globaler Website deutet darauf hin, dass der Filter in mehreren Regionen erscheinen könnte.

Xiaomi legt nach: Nach einer ganzen Reihe neuer Produkte steht schon der nächste Launch bevor – ein smartes Gerät für die Wasserfiltration.

Der Mijia Smart Water Purifier N800G wird direkt in deine Trinkwasserleitung integriert und kommt mit einem eigenen Wasserhahn. Er kann bis zu 2 Liter pro Minute filtern und gehört damit zu den schnellsten Heimfiltrationssystemen, die wir bisher gesehen haben.

Auch wenn Xiaomi noch keine Angaben zu Preis oder Verfügbarkeit gemacht hat, deutet die Listung auf der globalen Website darauf hin, dass das Gerät in mehreren Regionen erscheinen könnte.

Aus der Produktlistung geht hervor, dass das System über ein LED-Display direkt am Wasserhahn verfügt. Dieses zeigt an, wann der Filter gewechselt werden muss. Du kannst den gesamten Prozess außerdem bequem über die Xiaomi Home App verfolgen. Der Filter selbst hat eine Gesamtkapazität von 4.000 Litern, eine solide Langzeitlösung für sauberes Wasser zu Hause.

Dieser Launch folgt auf Xiaomis andere wasserfokussierte Smart-Produkte, darunter ein intelligenter Wasserkocher, der das Wasser 24 Stunden lang heiß hält, und ein berührungsgesteuerter intelligenter Wasserhahn. Damit zeigt Xiaomi, dass die Marke ihren Fokus zunehmend auf intelligentere und besser vernetzte Küchentechnologie legt.