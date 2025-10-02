Bühne frei für Tudor's elegante Mondphasen-Uhr in drei atemberaubenden Farben

Kurze Zusammenfassung Tudor hat gerade eine elegante neue Mondphasen-Uhr auf den Markt gebracht. Die 1926 Luna bietet ein stilvolles Design mit einem soliden Datenblatt zu einem respektablen Preis.

Wenn du ein Fan der besten Uhren auf dem Markt sind, kennst du wahrscheinlich bereits Tudor. Unter demselben Dach wie Rolex bietet die Marke eine Reihe von Zeitmessern an, die klassischen Style und erschwinglichere Preise vereinen.

Sie ist bekannt für Modelle wie die Tudor Black Bay – eine Taucheruhr mit echtem Flair unter 5.000 €. Kürzlich haben wir Dinge wie die Black Bay Chrono mit üppigen rosa und flamingoblauen Zifferblättern gesehen.

(Image credit: Tudor)

Jetzt hat die Marke ihre elegante Seite erneut gefunden, mit der neuen Tudor 1926 Luna. Dieser Name sagt viel – 1926 steht für das Jahr, in dem die Marke gegründet wurde, während Luna auf die Mondphasen-Komplikation hinweist, die sich auf der Sechs-Uhr-Position befindet.

Die Uhr befindet sich in einem 39mm Gehäuse aus Edelstahl. Das ist nur 10,1mm dick, was ein wirklich elegantes Tragegefühl gewährleistet.

(Image credit: Tudor)

Dieses ist an ein Stahlarmband mit einer Sieben-Glieder-Konstruktion befestigt. Das Armband genießt eine Mischung aus Bürsten und Polieren, was helfen sollte, das Licht einzufangen und ist alles mit einer Faltschließe und einem Sicherheitsverschluss ausgestattet.

(Image credit: Tudor)

Im Inneren treibt das hauseigene Kaliber T607-9 von Tudor die Uhr an. Das gewährleistet eine Gangreserve von etwa 38 Stunden, obwohl es zu beachten ist, dass dieses nicht COSC-zertifiziert ist, wie es bei anderen Tudor-Styles der Fall ist.

(Image credit: Tudor)

Der Mondphasen-Indikator befindet sich auf der Sechs-Uhr-Position und sieht wirklich atemberaubend aus. Das Zifferblatt verwendet auch arabische Ziffern auf den geraden Indizes, mit Dreiecksmarkierungen dazwischen. Das Design hat tatsächlich etwas von Nomos, was wirklich schön ist.

Benutzer*innen haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Zifferblattfarben – Blau, Gold und Schwarz – und jede Version kostet ca. 2.500 €. Das ist wirklich ziemlich vernünftig für das angebotene Datenblatt und sollte es zu einer beliebten Wahl machen.