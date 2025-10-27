Die neue Hermès-Uhr zeigt, dass die Marke Mode mit jeder Faser lebt

Kurze Zusammenfassung Hermès hat gerade seine neueste Slim d'Hermès-Uhr auf den Markt gebracht. Diese zeigt eine klassische Militärjacke auf dem Zifferblatt – und es steht der Uhr gut.

Für Modehäuser, die sich auch an Luxusuhren versuchen, wird das Catwalk-Erbe oft eher zurückhaltend behandelt. Die Kritik an Modeuhren führt dazu, dass Marken ihren eigenen Raum schaffen wollen, ohne sich zu sehr auf diese Herkunft zu stützen.

Bei einer Marke wie Hermès zahlt es sich jedoch aus, das Erbe bewusst zu betonen. Immerhin haben die ikonischen Birkin- und Kelly-Taschen zuletzt an Popularität gewonnen und trotzen damit dem rückläufigen Trend in anderen Bereichen des Luxusmarktes.

Auch die Uhren sind stets hochwertig – und das neue Slim d'Hermès-Modell bildet da keine Ausnahme. Auf dem Zifferblatt prangt ein akribisch detailliertes Militärjacken-Motiv, das einfach großartig aussieht.

(Image credit: Hermès / David Marchon)

Unter dem Namen Neo Brandebourgs entstand das Motiv ursprünglich in den 1970er-Jahren für ein Seidentuch, wobei das Design von einem Militäruniformen-Handbuch aus dem 19. Jahrhundert inspiriert wurde. Heute ziert es das Zifferblatt dieser Uhr, wobei zwei Varianten unterschiedliche Farbakzente bieten.

Das Zifferblatt selbst wurde aus einer Kombination von Malerei und Gravur gefertigt. Beide Modelle besitzen eine beige Basis, wobei die eine Variante grüne und blaue Akzente aufweist, die andere blaue und rote. Zudem prangt auf beiden das Hermès-Paris-Logo bei 11 Uhr.

Das Motiv nimmt fast das gesamte Zifferblatt ein, abgesehen von einer Aussparung bei sieben Uhr, in der ein Tourbillon (ein sich drehendes Uhrwerk zur Verbesserung der Ganggenauigkeit) untergebracht ist. Es ist das erste Mal, dass ein Tourbillon in dieser Kollektion auftaucht, und es wurde äußerst geschmackvoll integriert.

Bild 1 von 2 (Bildnachweis: Hermès / Anita Schlaefli) (Bildnachweis: Hermès / Anita Schlaefli)

Dieses Tourbillon ist in das Hermès H1950T-Uhrwerk integriert, das 48 Stunden Gangreserve und eine Frequenz von 3 Hz bietet. Alles ist in einem edlen und kompakten 39,5 mm Gehäuse untergebracht, das aus Platin gefertigt ist.

Das Modell wird entweder mit einem blauen oder schwarzen Alligatorleder-Armband kombiniert, je nachdem, für welche der beiden Varianten man sich entscheidet. Der Preis wird nicht angegeben, aber das Modell ist auf nur 24 Stück – über die beiden Zifferblattvarianten hinweg– begrenzt.

Angesichts von Platingehäuse, Tourbillon und Co. dürfte das wohl alles andere als günstig sein.