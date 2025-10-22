Neue Hermès-Chronograph ist stilvoll und selten – und nicht so teuer, wie man denkt

Kurze Zusammenfassung Hermès bringt den H08 Chronograph in neuer Farbe zurück – zu einem überraschend moderaten Preis.

Die Hermès H08ist eines dieser seltenen Stücke in der Uhrenbranche – ein Modell eines Modehauses, das die üblichen Vorurteile überwindet und echte Anerkennung gefunden hat. Es ist leicht zu verstehen, warum.

Wenn du noch nie eine dieser Uhren in der Hand hattest, verpasst du wirklich etwas. Das Design ist geschmackvoll und eigenständig genug, um Charakter zu zeigen, ohne jemals abgekupfert zu wirken.

Jetzt legt die Marke noch nach: mit einer Monopusher-Chronographenvariante in einer neuen Farbe. Sie bietet die volle Chronographenfunktion, gesteuert über einen einzigen Drücker, der elegant in die Krone integriert ist.

Es ist keine besonders gängige Art, einen Chronographen zu bauen – und genau das macht ihn umso reizvoller. Das bedeutet auch, dass das Gehäuse keine zusätzlichen Drücker über oder unter der Krone braucht, was aus Designperspektive ein echter Pluspunkt ist.

Im Inneren arbeitet das hauseigene Hermès-Manufakturkaliber H1837. Es ist ein automatisches Werk, gefertigt in der Schweiz, mit einer Gangreserve von 46 Stunden bei einer Frequenz von 4 Hz und einer beeindruckend flachen Bauhöhe von nur 3,7 Millimetern.

All das steckt in einem Gehäuse aus Kohlefaserverbund, das mit Graphenpulver beschichtet ist. Die Keramiklünette besitzt einen feinen Sonnenschliff, ist satiniert gebürstet und mit polierten Fasen versehen, die einen eleganten Kontrast bilden.

Das Gehäuse bietet eine beeindruckende Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Das ist ein Bereich, in dem Chronographen oft schwächeln, da die Drücker zusätzliche Angriffsflächen für Feuchtigkeit bieten. Umso erfreulicher ist es, hier eine so solide Bewertung zu sehen.

Das Modell kommt mit gelben Akzenten, die sich auf dem Kautschukarmband, an den Zeigern, rund um die Krone und auf den kleinen Stundenmarkierungen zeigen. Diese sitzen auf einem Ring im Inneren des Zifferblatts, direkt vor den arabischen Ziffern.

Mit einem Preis von 12.000 Euro bietet die Uhr tatsächlich ein bemerkenswert gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der Chronographen. Automatische Modelle mit hauseigenem Uhrwerk sind selten günstig, und solche mit Monopusher-Design noch seltener.

Kombiniert man das Markenprestige mit dem durchdachten Design, ergibt sich ein wirklich überzeugendes Gesamtpaket. Ich bin begeistert – und ich bin sicher, viele Uhrenliebhaber*innen werden das ebenso sehen.