Diese neuen TAG-Heuer-Uhren ehren das Vermächtnis von Ayrton Senna

Kurze Zusammenfassung TAG Heuer hat zwei neue Chronographen vorgestellt, um das Vermächtnis von Ayrton Senna zu zelebrieren. Beide Modelle wirken wie echte Hochleistungsstücke, kombiniert mit einem beeindruckend sportlichen Stil.

Wenn man an legendäre Rennfahrer denkt, steht Ayrton Senna mit Sicherheit ganz oben auf der Liste. Der brasilianische Formel-1-Fahrer gewann drei Weltmeisterschaften und gilt bis heute als einer der Größten seines Sports.

Ayrton Senna verstarb tragisch im Jahr 1994, doch sein Geist prägt die Formel 1 bis heute – und jetzt auch zwei neue Chronographen von TAG Heuer. Beide Zifferblätter zitieren sein legendäres Helmdesign in einem Detail bei sechs Uhr.

Das erste Modell verfügt über ein 44-mm-Gehäuse und ist mit dem automatischen Kaliber-16-Uhrwerk ausgestattet. Es sitzt in einem sandgestrahlten, schwarzen DLC-Gehäuse aus Titan der Güteklasse 2, das für zusätzliche Textur sorgt.

Getragen wird die Uhr an einem leuchtend gelben Kautschukarmband, das perfekt mit dem Gelb des Helmdesigns und dem zentralen Sekundenzeiger harmoniert. Mit einer Wasserdichtigkeit von 200 Metern erreicht sie außerdem fast das Niveau einer Taucheruhr.

(Image credit: TAG Heuer)

Mit rund 6.000 Euro liegt dieser automatische Chronograph preislich im soliden Mittelfeld. Er fällt zwar etwas größer aus, bietet dafür aber ein beeindruckendes Gesamtpaket für den Preis.

(Image credit: TAG Heuer)

Daneben steht ein 43-mm-Modell mit fein gebürstetem Stahlgehäuse zur Wahl. Angetrieben wird es von einem Quarz-Chronographenwerk, das den Preis attraktiv hält.

Das Armband ist ein klassisches S/EL-Design aus Stahl, das in den 1980er-Jahren äußerst beliebt war und genau dem Design entspricht, das Senna selbst am häufigsten trug. Das verleiht diesem Modell eine besonders authentische Note.

(Image credit: TAG Heuer)

Bemerkenswerterweise bietet auch dieses Modell eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern und ist damit eine ausgesprochen vielseitige Option. Mit einem Preis von rund 2.750 Euro ist es zudem deutlich günstiger. Ich würde mich vermutlich für dieses Modell entscheiden. Das schwarze und gelbe Design hat zwar seinen Reiz, doch das Vintage-Armband und die kleinere Gehäusegröße machen es alltagstauglicher.