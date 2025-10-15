Christopher Ward bringt limitierte Uhren mit Zifferblättern aus Naturstein auf den Markt

Kurze Zusammenfassung Christopher Ward hat eine Reihe von Sealander-Modellen mit einzigartigen Steinzifferblättern auf den Markt gebracht. Aber beeile dich – es werden nur 150 Stück von jedem Modell hergestellt.

Wir sind große Fans von Christopher Ward hier bei T3. Die Marke – aufgeteilt zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich – hat in den letzten Jahren einen Höhenflug erlebt und sich als eine beeindruckende Kraft in der Welt der Uhren bewiesen.

Es war bereits ein geschäftiges Jahr, in dem die Marke unterhaltsame Taucheruhren wie die C60 Trident Reef und ikonische Haute Uhrmacherei-Stücke wie die C12 Loco auf den Markt gebracht hat. Jetzt gibt es eine weitere neue Kollektion zu genießen – aber du musst dich sputen, um eine zu ergattern.

Das nimmt das Standardmodell C63 Sealander mit 36 mm – ein echter Favorit unter den Fans – und fügt eine Auswahl von vier Naturstein-Zifferblättern hinzu. Die Marke hat sich für Malachit (grün), Tigerauge (gelb), Charoit (lila) und Türkis (blau) entschieden, wobei jedes Modell auf nur 150 Stück limitiert ist.

Es ist nicht die erste limitierte Edition dieser Art, die wir gesehen haben. Kürzlich erhielt die Benjamin James Scarifour eine ähnliche Behandlung, wobei die Steinzifferblatt-Scarifour-Modelle in grünem Jade, verbranntem Orangenachat und blauem Lapislazuli erschienen.

Es ist auch nicht schwer zu erkennen, warum sie so beliebt sind. Natursteine bieten eine Vielzahl von Mustern und Texturen, was bedeutet, dass jede Uhr einzigartig ist.

Im beliebten Sealander-Gehäuse erhalten diese Uhren ein besonders elegantes Aussehen, das dem C63 Celest sehr ähnlich ist, in das ich mich vor fast zwei Jahren verliebt habe. Die Beliebtheit dieses Modells gab der Marke das Vertrauen, mit diesen Modellen in einem eleganteren Design voll durchzustarten, so COO Sarah Baumann.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist nur 10,75 mm hoch mit einer Breite von 42,87 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß. Im Inneren schlägt das beliebte Sellita SW200-1 Uhrwerk und bietet eine Gangreserve von 38 Stunden bei einer Frequenz von 4 Hz.

Denke nicht, dass es aufgrund seiner eleganten Erscheinung unfähig ist. Die Uhren bieten eine Wasserbeständigkeit von 150 m, was mehr als ausreichend für jede Umgebung ist, in die du sie mitnehmen würdest.

Die Preise variieren je nach Armband-Optionen, wir haben sie jedoch hier für dich aufgelistet:

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Seta Lederarmband Bader Armband Consort Armband GBP £795 £950 £985 EUR 1.050 € 1.250 € 1.295 € USD $1.175 $1.385 $1.430 AUD ca. $1.620 ca. $1.936 ca. $2.010

Egal, ob du dich für ein günstiges Lederarmband, das klassische Bader oder das elegante Consort Armband entscheidest, du wirst kaum ein besseres Angebot finden.