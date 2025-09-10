Der neue Hublot Champions League Chronograph ist das perfekte Geschenk für Fußballfans

Kurze Zusammenfassung Der neue Hublot Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium feiert die zehnjährige Partnerschaft zwischen den beiden Marken. Mit einem eleganten Design und einer Vielzahl zusätzlicher Goodies musst du ganz schön schnell sein, um eines der 100 Exemplare zu ergattern.

Hublot ist seit einem Jahrzehnt mit der Champions League verbunden, wobei die ikonischen Schiedsrichtertafeln die Gehäuseform und das Logo der Marke tragen. Jetzt wird diese Partnerschaft mit einer limitierten Auflage eines der beliebtesten Designs der Marke verewigt.

Der Hublot Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium ist eine auf 100 Stück limitierte Uhr, die die Verbindung zwischen den beiden Giganten würdigt. Auf den ersten Blick hat die Uhr die unverwechselbare Hublot-DNA, die so geliebt wird.

Das 42-mm-Titangehäuse kombiniert Satin-Finish und einen polierten Look und umschließt ein blaues Zifferblatt mit Farbverlauf. Der Drei-Uhr-Zähler gibt uns den ersten Eindruck der Zusammenarbeit, mit dem ikonischen Fußballlogo, das über dem kleineren Zifferblatt angebracht ist.

(Image credit: Hublot)

Dieses Muster setzt sich auf dem Armband fort, das schwarzes Gummi und blaues Kalbsleder für einen atemberaubenden Look zusammen bringt. Das Sternenmuster des Champions-League-Logos verziert das Ganze.

Im Inneren schlägt das HUB1153-Uhrwerk der Marke und bietet eine Gangreserve von etwa 48 Stunden und eine Frequenz von 4 Hz. Das Uhrwerk ist durch einen Sichtboden zu sehen, der auch das Champions League Logo in Weiß trägt.

Natürlich muss eine Uhr dieser Klasse in mehr als nur einem einfachen Karton geliefert werden. Hier finden Sie die Uhr in einem maßgefertigten Holzetui, komplett mit einer offiziellen Miniaturreplik der Champions League Trophäe.

(Image credit: Hublot)

Das ist schon für sich genommen ziemlich besonders – wir einfachen Sterblichen werden selten die Chance haben, eine offizielle Champions League Trophäe in den Händen zu halten! Und was noch wichtiger ist, der Eintrittspreis ist nicht so hoch wie erstmals angenommen.

Der Preis liegt bei 14.300 €, diese Uhr ist nur geringfügig teurer als die Standardvarianten ihres Basismodells. Wenn man die schicke Box, die zusätzlichen Extras, das Branding und die limitierte Auflage berücksichtigt, fühlt sich das fast wie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an – so gut wie alles mit einem fünfstelligen Preisschild halt sein kann, zumindest!