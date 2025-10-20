Die legendäre Omega Speedmaster bekommt ein edles Update

Kurze Zusammenfassung Die neuen Omega Speedmaster-Modelle präsentieren sich mit einer eleganten Auswahl an Zifferblattoptionen. Doch ist der Preis vielleicht etwas zu ambitioniert?

Die Omega Speedmaster gilt als eine der besten Uhren aller Zeiten – und es ist leicht zu verstehen, warum. Der Chronograph hat eine beeindruckende Geschichte: Er wurde von den Astronauten getragen, die in den 1960er-Jahren als Erste den Mond betraten.

Auch wenn die meisten von uns solche Extreme nie erleben werden, hat die Präzision und Qualität der Speedmaster sie zu einer der beliebtesten Uhren unter Sammler*innen gemacht. Jetzt wurde die Kollektion um eine neue Reihe dunklerer Modelle erweitert.

(Image credit: Omega)

Die Kollektionen Dark Side of the Moon und Grey Side of the Moon erweitern die legendäre Speedmaster-Reihe um eine Auswahl dunklerer Farbtöne – ideal für Liebhaber des ikonischen Chronographen. Insgesamt umfasst die neue Linie sieben Modelle, im Kern jedoch vier Hauptvarianten mit unterschiedlichen Armbandoptionen.

Den Anfang machen die drei Dark Side of the Moon-Modelle. Sie alle setzen auf ein 44,25 mm großes Gehäuse aus schwarzer Keramik – ein imposantes Format, das nicht an jedem Handgelenk gleichermaßen elegant wirkt.

Zur Auswahl stehen ein Modell mit schwarzem Zifferblatt und weißen Markierungen, eine Version mit rotem Sekundenzeiger als einzigem Farbakzent und eine komplett schwarze Ausführung. Alle drei tragen das typische Zwei-Zifferblatt-Design, das der Uhr ein modernes, ausgewogenes Erscheinungsbild gibt.

(Image credit: Omega)

Die Grey Side of the Moon wirkt insgesamt klassischer: Hier kehrt das traditionelle Chronographen-Design mit drei Hilfszifferblättern zurück. Auf der Hauptbrücke ist eine detaillierte Darstellung der Mondoberfläche per Lasergravur eingearbeitet, die sich auch im Zifferblattdesign widerspiegelt.

Alle Varianten sind in farblich passenden Versionen entweder mit Gummi- oder Stoffarmband erhältlich, nur das Modell mit rotem Sekundenzeiger wird ausschließlich mit Gummiarmband angeboten.

(Image credit: Omega)

Die Preise beginnen bei 15.200 Euro für das Modell mit den klassischen weißen Markierungen und steigen auf 15.900 Euro für die Grey Side of the Moon-Modelle.

Das ist deutlich mehr als bei den Standardvarianten. Ob es sich für dich lohnt, hängt von deinem Geschmack ab, aber für Sammler*innen ist es sicherlich eine attraktive Ergänzung.