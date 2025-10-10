Diese neue Uhr von Hublot sieht aus, als würde sie schmelzen!

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Hublot hat mit Daniel Arsham an der neuen Hublot MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire zusammengearbeitet. Auf nur 99 Stück limitiert, hat die Uhr ein Zifferblatt, das wirkt, als wäre es in Bewegung, eingefroren im Moment des Schmelzens.

Warte mal – schmilzt diese Uhr etwa?! Die neue Hublot MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire sieht jedenfalls ganz so aus – und wir sind absolut hin und weg.

Hublot hat sich erneut mit dem US-Künstler und Markenbotschafter Daniel Arsham zusammengetan und eine limitierte Edition kreiert. Nach dem Erfolg ihrer Zusammenarbeit 2024 mit der MP-16 Arsham Droplet Pocketwatch – einer kunstvollen Taschenuhr – folgt nun das nächste Kapitel: inspiriert vom selben „Tropfen“-Design und den typischen hellgrünen Farbtönen.

Die MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire misst 42 mm und kommt mit einem glänzend mikrogestrahlten Titangehäuse. Die Uhr bewahrt alle klassischen Hublot-Merkmale, inklusive H-Schrauben auf Lünette und Gehäuseboden sowie den markanten Anstößen für das Armband.

Das Highlight ist jedoch das Zifferblatt, das von fließendem Wasser inspiriert ist und beinahe wirkt, als würde es schmelzen. Das Gehäuse hat eine leicht gefrostete Oberfläche, die durch 5-Achsen-Lasertexturierung entsteht und die geschwungene Form betont – fast wie ein Wassertropfen in Bewegung.

(Image credit: Hublot)

Das Zifferblatt trägt grüne Akzente, die typisch für Arsham sind. Das Grün findet sich auf den offenen Stunden- und Minutenzeigern, den Stundenmarkern, dem kleinen Sekundenzeiger, den Stunden- und Fünf-Minuten-Markern sowie dem Gangreserveanzeiger bei drei Uhr.

Neben dem kräftigen Grün und dem wasserförmigen Design ist das Zifferblatt offen gestaltet, sodass man das filigrane Uhrwerk von vorne und durch den Gehäuseboden betrachten kann. Angetrieben wird die Hublot MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire vom kleineren Meca-10 In-House-Werk, bietet eine Gangreserve von 240 Stunden und sitzt auf einem schwarzen Kautschukband mit Arshams Monogramm.

Angesichts von Hublots Ruf für einzigartige Designs und Formen ist die MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire die ungewöhnlichste Uhr, die ich seit langem gesehen habe – und ich muss sagen, ich liebe sie.

Limitiert auf nur 99 Stück, ist die Uhr jetzt in ausgewählten Hublot-Boutiquen für 69.000 Euro erhältlich.