Meine Lieblingsuhr der Geneva Watch Days feiert ihr Comeback – jetzt noch tragbarer und stilvoller

Kurze Zusammenfassung Eine meiner Lieblingsuhren des Sommers feiert ihr Comeback – jetzt noch tragbarer und stilvoller. Die Dennison ALD Dual Time setzt mit den neuen Farbakzenten ein echtes Statement.

Die Dennison ALD Dual Time-Serie wurde erst kürzlich auf den Geneva Watch Days vorgestellt. Sie setzt auf ein markantes, leicht quadratisches Gehäuse und beherbergt gleich zwei Quarzwerke, wodurch sie zwei vollständige Zifferblätter in einem einzigen Gehäuse bietet.

Diese Modelle nutzten seltene und edle Materialien für die Zifferblätter und waren, ganz ehrlich, eine meiner Lieblingsneuheiten der Messe. Das Konzept ist simpel, aber genial – eine perfekte Kombination aus Preis, Design und Coolness, die einfach Spaß macht.

Jetzt legt die Marke nach und bringt eine zweite Serie auf den Markt. Statt der bunten Steinzifferblätter kommen diesmal schwarze Onyx-Zifferblätter zum Einsatz, die auf dem zweiten Zifferblatt mit lackierten Farbakzenten veredelt sind

(Image credit: Dennison)

Die neuen Modelle gibt es in Rot, Pink und Türkis – da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Wer meine Uhrenbeiträge hier bei T3 kennt, weiß, dass ich ein Faible für pinke Zifferblätter habe. Das wäre also ganz klar meine erste Wahl, auch wenn es hier eigentlich keine falschen Entscheidungen gibt.

Ansonsten unterscheidet sich das Datenblatt kaum von den früheren Modellen. Das Edelstahlgehäuse beherbergt dasselbe Paar Schweizer Ronda-Quarzwerke wie zuvor.

(Image credit: Dennison)

Die Abmessungen sind bei Uhren mit quadratischem Gehäuse immer etwas tricky, da sie sich ganz anders tragen als klassische Modelle mit rundem Zifferblatt. Das 37 x 35,6 mm große Gehäuse dürfte aber an den meisten Handgelenken gut aussehen – vielleicht mit Ausnahme ganz schmaler.

Für mich ist die spannendste Dimension allerdings die Dicke. Mit nur 6,1 mm Höhe dürfte die Uhr unglaublich elegant am Handgelenk liegen und für viele zur echten Top-Wahl werden. Ich kann es kaum erwarten, sie selbst zu tragen und zu sehen, wie sie sich anfühlt.

(Image credit: Dennison)

Die neuen Modelle sind mit einer Auswahl an Armbändern erhältlich. Du kannst zwischen einem Edelstahl-Mesh-Armband oder einem Lederarmband in Schwarz oder Beige wählen.

Preislich geht es bei 786 Euro los. Damit bieten die neuen Dennison ALD Dual Time-Modelle denselben hervorragenden Gegenwert wie ihre Vorgänger. Ob du die neuen Designs oder die bisherigen bevorzugst, ist am Ende Geschmackssache – aber mehr Auswahl bei einer ohnehin großartigen Uhr ist definitiv kein Nachteil.