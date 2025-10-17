Neue Casio-Uhr feiert 40 Jahre eines legendären Sci-Fi-Franchise

Kurze Zusammenfassung Der Film Zurück in die Zukunft wird dieses Jahr 40, und wir feiern mit einer ikonischen Uhr. Marty McFlys Casio-Rechneruhr wurde neu gestaltet, um den Anlass zu würdigen.

Mach dich bereit, den Tacho auf 88 zu stellen und Kurs auf 1985 zu nehmen – denn das legendäre Zurück in die Zukunft-Franchise feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Und das natürlich mit Stil: Gemeinsam mit Casio erscheint eine Sonderedition der ikonischen Uhr, die Marty McFly (gespielt von Michael J. Fox) im Film trug.

Die legendäre Casio-Taschenrechneruhr bekommt dabei ein frisches Upgrade: Statt des schwarzen Resin-Gehäuses besteht das neue Modell aus silberfarbenem Metall – ein moderner Look mit ordentlich Retro-Vibes.

Über dem digitalen Display prangt das legendäre Nummernschild OUTATIME, während die Tasten des Taschenrechners in den Farben gehalten sind, die an das Zeitanzeige-Display des DeLorean erinnern.

Doch die liebevollen Details hören hier nicht auf: Auf der Rückseite der Uhr ist das Gehäuse mit einer Gravur versehen – inklusive einer Illustration des ikonischen Fluxkompensators.

Auch das Armband bleibt dem Edelstahl-Thema treu und wirkt deutlich hochwertiger als die Bänder anderer Modelle, die aus Resin, oder Kunststoff bestehen. Das Verschlussdesign lehnt sich an Klassiker wie die A168 an – ein weiteres Detail, das Fans sofort wiedererkennen werden.

(Image credit: Casio)

Der Verschluss trägt das letzte Detail der Sonderedition: Das Back to the Future-Logo ist hier graviert und wird beim Tragen auf der Rückseite des Armbands sichtbar.

Man sagt ja, dass Kinder oft mehr von der Verpackung begeistert sind als vom Geschenk selbst – und wir „großen Kinder“ machen da keine Ausnahme. Die Uhr selbst ist cool, doch erst die exklusive Verpackung im Look einer alten VHS-Kassette bringt den Retro-Charme so richtig zur Geltung und macht das Sammlerstück komplett.

Über eine mögliche Limitierung ist noch nichts bekannt, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass ein solches Jubiläumsmodell unbegrenzt erhältlich bleibt. Mit einem Preis von 132 Euro liegt die Uhr deutlich über dem Originalmodell. Für jeden echten Back to the Future-Fan ist sie jedoch ein absolutes Must-Have und eine großartige Hommage an ein kultiges Film-Franchise.