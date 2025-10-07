Neues Hamilton Khaki Field Modell feiert Zusammenarbeit mit Call of Duty

Mara Mainka
Kurze Zusammenfassung
Die Hamilton Khaki Field ist jetzt in einer limitierten Edition in Zusammenarbeit mit Call of Duty erhältlich.
Gemacht für einen besonderen Anlass – denn sie erscheint im Spiel!
Wenn man an eine Uhr denkt, die speziell für das Schlachtfeld entworfen wurde, ist die Hamilton Khaki Field eine offensichtliche Wahl. Sie wurde von US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg getragen und hat seitdem eine Verbindung zur Militärgeschichte.
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum – die Khaki Field ist eine perfekte, leicht ablesbare Uhr, frei von jeglichem Schnickschnack. Sammler*innen auf der ganzen Welt lieben sie aus genau diesem Grund und fühlt sich deshalb in ihrer neuesten Umgebung – dem Call of Duty Franchise – so wohl.
Die Spieleserie – die in diesem Jahr ganze 22 Jahre alt wird – war lange der Maßstab, an dem jedes First-Person-Shooter-Spiel gemessen wurde. Jetzt hat sie sich einen weiteren Hauch von Realismus angeeignet, da der Charakter Axel Vermaak die Hamilton Khaki Field in Call of Duty: Black Ops 7 trägt.
Um den Anlass zu feiern, hat Hamilton eine Reihe der Uhren produziert, die es Spieler*innen ermöglicht, dasselbe Zeitmessgerät im Spiel und in der realen Welt zu tragen. Das Modell befindet sich in einem 38mm Edelstahlgehäuse mit einem schwarzen Zifferblatt, das eine interne 24-Stunden-Skala umfasst.
Das wird nur durch ein Datumsfenster auf der 3-Uhr-Position und eine rote Spitze auf dem Sekundenzeiger für einfache Ablesbarkeit ergänzt. Natürlich ist es mit dem ikonischen grünen und braunen Leder-NATO-Armband kombiniert, das gleichbedeutend mit der Serie ist.
Dieses Modell ist nur 10,9 mm dick, schafft es aber dennoch, das H-10 Automatikwerk unterzubringen. Das bietet auch eine beeindruckende 80-Stunden-Gangreserve, was es zu einer soliden Wahl als Alltagsuhr für die meisten Menschen macht.
Das Stück ist auf nur 5.000 Exemplare limitiert und verfügt über einen gravierten Gehäuseboden, der das Black Ops 7-Icon trägt. Es kommt auch in einer exklusiven Verpackung, um den Anlass zu würdigen.
Mit einem Preis von ca. €905 ist dies ein Muss für jeden Call of Duty-Fan und eine tolle Ergänzung für jede Garderobe. Es ist auch eine nette neue Ergänzung für Uhrenliebhaber*innen, die ein klassisches Design mit dem gewissen Etwas suchen.
