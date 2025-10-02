OMEGA setzt den Trend zu kleineren Uhren mit neuen Constellation-Modellen fort

KURZE ZUSAMMENFASSUNG OMEGA hat zwei neue Größen seiner Constellation-Uhren vorgestellt. Erhältlich in 25 mm und 28 mm, kommt die OMEGA Constellation nun in zusätzlichen Farbvarianten wie Burgunderrot und Pfauenblau.

OMEGA hat zwei neue, kleinere Größen als Teil seiner Constellation-Kollektion vorgestellt – dazu kommen frische Farben. Damit folgt die Marke dem Trend für 2025, Uhren kompakter zu gestalten, damit sie besser an schmale Handgelenke passen.

Die Constellation-Kollektion gibt es seit 1952 und sie trägt auf dem Gehäuseboden ein Medaillon mit acht Sternen, inspiriert vom Genfer Observatorium. Dieses Detail bleibt auch bei den neuen Modellen erhalten. Das Design wirkt jetzt moderner und zeitgemäßer: polierte Oberflächen, edle Materialien und funkelnde Edelsteine.

Um Frauen und Menschen mit schmaleren Handgelenken anzusprechen, bietet OMEGA die Constellation jetzt auch in 25-mm- und 28-mm-Größen an. Die neuen Modelle gibt es in acht Varianten mit frischen Zifferblattfarben und verschiedenen Gehäusematerialien.

Das ist nicht das erste Mal, dass OMEGA auf kleinere Modelle setzt. Schon bei der Aqua Terra-Reihe gab es Uhren in 30 mm , doch 25 mm ist bisher die kleinste Größe der Marke. Trotz des kompakten Formats stecken in den Constellation-Uhren immer noch zahlreiche spannende Funktionen.

Beide Größen der OMEGA Constellation werden vom OMEGA-Kaliber 4061 mit Quarzwerk angetrieben und sind bis 30 Meter wasserdicht. Auf dem Gehäuseboden bleibt das Constellation-Medaillon erhalten, ergänzt durch präzisionsgefräste Krallen und römische Ziffern auf der Lünette als zusätzliche Stundenmarkierungen.

Die 25-mm-Versionen der Constellation sind in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich. Es gibt zwei Zifferblattoptionen, darunter Aventuringlas in Blau und Edelstahl mit 18 K Sedna-Gold.

Für die 28-mm-Modelle hat OMEGA drei neue Farbtöne vorgestellt: Burgunderrot, Pfauenblau sowie Schwarz und Silber. Diese Modelle zeichnen sich durch 18 K Weißgold-Skelettzeiger aus, die den Zifferblättern zusätzliche Tiefe verleihen.

Die Preise für die neuen Constellation-Modelle beginnen bei 6.100 Euro.