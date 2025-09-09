TAG Heuer präsentiert sein bisher fortschrittlichstes Uhrwerk – aber am meisten gespannt bin ich auf die Carrera Astronomer

KURZE ZUSAMMENFASSUNG TAG Heuer hat seinen neuen TH-Carbonspring-Oszillator bei den Geneva Watch Days 2025 vorgestellt. Nach jahrelanger Entwicklung kommt die TH-Carbonspring jetzt in der Monaco Flyback Chronograph und der Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport zum Einsatz.

Bei den Geneva Watch Days 2025 hat TAG Heuer gerade seinen neuen TH-Carbonspring-Oszillator, sein bisher fortschrittlichstes Uhrwerk, in seinen neuesten Monaco und Carrera- Uhren vorgestellt. Der neue TH-Carbonspring war jahrelang in Arbeit und bringt nun zwei neue stilvolle Designs, die dem meisterhaften Handwerk gerecht werden.

Zum Auftakt der jährlichen Luxusuhren-Ausstellung präsentiert TAG Heuer nicht eine, sondern gleich drei neue Uhren, darunter die Carrera Astronomer, die neueste Uhr mit NASA-inspiriertem Design. Hier erfährst du alles über die neuen Markteinführungen.

TAG Heuer TH-Carbonspring

Um seinen Auftritt bei den Geneva Watch Days zu beginnen, feiert TAG Heuer das 350-jährige Jubiläum des modernen Oszillators. Entwickelt im Jahr 1675, hat er ein spiralförmiges Design, das die Bewegung des Unruhrads für bessere Ganggenauigkeit steuert.

Jetzt bringt TAG Heuer die Carbon-Spiralfeder zurück und integriert sie in zwei bestehende Uhrenkollektionen. Der TH-Carbonspring-Oszillator wurde über zehn Jahre in TAG Heuers LAB entwickelt und bietet drei Schlüsselfunktionen, die die Widerstandsfähigkeit und Bedienfreundlichkeit deiner Uhr verbessern.

Der TH-Carbonspring-Oszillator ist resistent gegen Magnetismus und Stöße, sodass deine Uhr über lange Zeit in Top-Zustand bleibt. Außerdem ist er dank des Carbonmaterials extrem leicht.

Der neue TH-Carbonspring-Oszillator kommt in zwei TAG Heuer-Uhren zum Einsatz: in der Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring und der Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Inspiriert von Motorsport haben beide Uhren Gehäuse und Zifferblätter aus Karbonfaser mit spiralförmigen Details, ähnlich der Spiralfeder des Oszillators.

(Image credit: TAG Heuer)

TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring

Die TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring misst 44 mm und hat ein rundes Gehäuse mit einer 60-Sekunden-/Minuten-Skala auf der Lünette. Das Zifferblatt hat zwei Chronographen-Zähler: einen Minuten-Zähler bei drei Uhr und einen Stunden-Zähler bei neun Uhr. Beide Zähler haben schwarz-goldene Zeiger und werden über die Drücker neben der Krone gesteuert.

Mein Lieblingsdetail bei der Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring ist das fliegende Tourbillon. Es sitzt bei sechs Uhr, wirkt dramatisch und verstärkt die Anziehungskraft des spiralförmigen Zifferblattdesigns.

TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring

Die zweite Uhr mit dem neuen TH-Carbonspring ist die TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Sie fällt sofort auf mit ihrem quadratischen Gehäuse und ist dank ihrer 39 mm ideal für kleinere Handgelenke.

Neben dem schwarzen Karbonspiralmuster hat die Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring drei Chronographen-Zähler – einer davon ist fast unsichtbar. Die Minuten- und Stundenzähler bei drei und neun Uhr haben zudem abgerundete, quadratische Ecken, die perfekt zum Gesamtdesign passen.

Der dritte Zähler ist geschickt bei sechs Uhr versteckt und dient als zweiter Chronographen-Zähler. Anders als die anderen Hilfszifferblätter mit weißen Super-LumiNova-Zeigern hat dieses einen schwarz-goldenen Zeiger, der sich fast nahtlos in den Zifferblatthintergrund einfügt und schwer zu erkennen ist.

TAG Heuer Carrera Astronomer

Bild 1 von 2 (Bildnachweis: TAG Heuer) (Bildnachweis: TAG Heuer)

Der neue TH-Carbonspring ist beeindruckend, doch ich bin vor allem von der TAG Heuer Carrera Astronomer begeistert. Inspiriert von der Heuer 2915A Stoppuhr, die Astronaut John Glenn bei der NASA-Mission Friendship 7 trug, verfügt diese neue Uhr über eine Mondphasen-Komplikation und einen sehr speziellen Gehäuseboden.

Angetrieben vom Kaliber 7 Uhrwerk kommt die Carrera Astronomer in drei Varianten: Edelstahl, Türkis und Roségold. Alle Uhren messen 39 mm, haben eine Gangreserve von 56 Stunden und die Mondphasen-Komplikation bei sechs Uhr.

Das Zifferblatt der Carrera Astronomer hat eine rotierende Scheibe, die die sieben Mondphasen des 29,5-Tage-Zyklus anzeigt. Zwei Pfeile markieren die aktuelle Phase. Der Gehäuseboden ist ebenfalls von der NASA inspiriert und zeigt ein astronomisches Observatorium sowie einen Siegeskranz.

Die neuen TAG Heuer-Uhren, die bei den Geneva Watch Days gezeigt wurden, sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.