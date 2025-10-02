3 Gründe, warum Fotograf*innen das Xiaomi 15T Pro lieben werden

Die Qualität von Handy-Kameras steigt kontinuierlich. Obwohl die meisten Menschen eine separate Kamera nicht mehr als Notwendigkeit ansehen, gibt es in der Smartphone-Sphäre doch mit jeder Generation Verbesserungen. Megapixel sind oft das erste Maß für Qualität, mit der allgemeinen Überzeugung, dass mehr immer besser ist, obwohl DSLRs uns gelehrt haben, dass die Größe des Sensors und die Qualität des Glases oft wichtiger sind.

Xiaomi hat sich schon lange auf die fotografischen Fähigkeiten seiner Kameras konzentriert, wobei sein Flaggschiff Xiaomi 15 Ultra fast mehr Kamera als Telefon ist und extrem hochwertige Ergebnisse liefert. Das neue Xiaomi 15T Pro hat nicht ganz den gleichen Kamera-Buckel auf der Rückseite, bietet aber dennoch drei wirklich beeindruckende Kameras, die herausragende Aufnahmen liefern.

Ich habe das Telefon in den letzten Tagen vor seiner Enthüllung in Deutschland benutzt und es waren seine Kameras, die mich am meisten beeindruckt haben. Das 15T Pro ist ein Mittelklasse-Telefon und ersetzt das sehr fähige Xiaomi 14T Pro .

Auf der Rückseite verfügt es über drei Leica-Kameras: eine 50MP Hauptkamera mit einer äquivalenten Brennweite von 23mm, eine 12MP Ultraweitwinkelkamera mit einer äquivalenten Brennweite von 15mm und eine 50MP 5x Telekamera mit einer äquivalenten Brennweite von 115mm. Während die Ultraweitwinkelkamera etwas niedrig in der Auflösung ist und es nicht die 200MP Telekamera des 15 Ultra hat, ist es dennoch ein solides Objektiv-Set.

Es sieht so aus, als ob das 15T Pro dort eine vierte Kamera haben sollte, aber tatsächlich enthält dieser vierte Kreis die Sensoren. In den Einstellungen kannst du die Standardbrennweite zwischen 23mm, 28mm und 35mm ändern. Du kannst auch zwischen JPG und HEIF sowie hoher, mittlerer und niedriger Bildqualität wählen.

Dies ist das erste T-Serie Xiaomi, das ein Periskopobjektiv für sein Teleobjektiv verwendet und die Leica-Optik dieses äquivalenten 115mm-Objektivs ist einzigartig für das Pro-Modell. Da es sich um einen 50MP-Sensor handelt, kannst du tatsächlich das Bild zuschneiden, um einen 10x Zoom bei 12,5MP zu erhalten. Du kannst sogar weiter digital bis zu 20x zoomen – ein Äquivalent von 460mm. Dabei wird KI verwendet, um das Bild zu verbessern und schärfer zu machen.

(Image credit: Future)

Die Kamera-App hält den Prozess des Fotografierens und Filmens einfach, obwohl fortgeschrittenere Funktionen wie Belichtungskompensation in greifbarer Nähe liegen. Du kannst auch zwischen Leicas lebendigen und authentischen Farbmodi wechseln oder eine Reihe von Leica- und filmischen Filtern erkunden.

Die Filter fühlen sich hier tatsächlich fotografisch an und obwohl ich dazu neige, Änderungen nach dem Fotografieren vorzunehmen, könnte ich mir vorstellen, sie auch tatsächlich zu nutzen, einschließlich der Positiv- und Negativ-Film-Modi und dem Leica High Contrast Black and White Mode.

Ein nettes Detail ist die Fastshot-Funktion, die durch doppeltes Drücken der Lautstärketaste nach unten aufgerufen wird. Dies öffnet die Kamera-App und macht sofort ein Foto, wobei du einen breiteren Sucher mit Beschnittlinien für die verschiedenen Objektive erhältst. Du kannst in diesem Modus weiterhin Fotos mit der Lautstärketaste nach unten aufnehmen, was ihn perfekt für spontane Momente macht.

Bild 1 von 10 (Bildnachweis: Future) (Bildnachweis: Future) (Bildnachweis: Future) 1x zoom (Bildnachweis: Future) 5x zoom (Bildnachweis: Future) 5x zoom (Bildnachweis: Future) 10x zoom (Bildnachweis: Future) Leica vibrant (Bildnachweis: Future) Leica Authentic (Bildnachweis: Future) Leica High Contract BW (Bildnachweis: Future)

Ein weiterer Vorteil für die Fotografie ist die Qualität des Bildschirms des Xiaomi 15T Pro. Mit 6,83 Zoll ist es das bisher größte und das AMOLED-Display hat eine 1,5K-Auflösung mit 3200 Nits Spitzenhelligkeit und 144Hz maximaler Bildwiederholrate. Das Ergebnis ist, dass alles darauf fantastisch aussieht.

Was mich an den Bildern beeindruckt hat, war der Farbreichtum, besonders bei schwachem Licht und die Schärfe der Motive. Selbst beiläufige Schnappschüsse aus dem Rücksitz eines Taxis bei Nacht sahen scharf und detailliert aus. Bei typischen Lichtverhältnissen heben sich die Motive dank einer relativ geringen Blende (und etwas Verarbeitung) hervor. Selbst mit dem 5x Zoom bleiben die Motive dank der Bildstabilisierung scharf. Selbst bei 10x Zoom sehen die Bilder wirklich gut detailliert aus.

Vielleicht das beeindruckendste an den Bildern des Xiaomi 15T Pro ist, dass sie von einer Mittelklasse-Kamera stammen, die weniger als 750 € kostet. Bei extremer Prüfung findest du möglicherweise bessere Ergebnisse mit einigen Flaggschiff-Telefonen, doch dies ist ein relativ erschwingliches Gerät mit einigen beeindruckenden Funktionen.